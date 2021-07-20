【拐子佬式求婚】陳詩欣聽愛的宣言喊到眼腫

「3日2夜」女神陳詩欣（Eunice）日前宣布結婚喜訊，她在社交網分享「未婚夫求婚記」，她寫道：「他大概在求婚的前3天，問我20號要不要拍攝，其實當天我本身真的要開工，還好最後拍攝改期 ，現在回想，真替他擔心，到求婚當天下午，我們如常出街食lunch行街，（我心想為甚麼之前想我請假），直到回家一打開門，為甚麼？為甚麼？我屋企多咗4個男人，屋企有set咗啲機器，打咗燈，（我那一刻以為我被求婚了？）原來又不是！拍了我們拍拖的小紀錄，之後他們就走了。」

她續寫：「直到晚上，我們出街吃晚飯下樓的時候，就知道佢應該係求婚，因為我是蒙着眼被帶上車，我完全不知道自己要去邊，（還有他說找不到眼罩，所以用口罩代替！）街上的人可能以為我真的很擔心疫情，但其實我喜歡這麼的方式，因為這一刻的我只可以牽着你的手，相信你帶領我走的路，那一刻，更加肯定未來的路一定要有你同行。」順利吃完晚飯之後，看到螢光幕，你跟我說的內心話，我不說了，10包紙巾~唔該，我不需要很誇張很隆重的求婚，這樣已經足夠我記一輩子，謝謝你。」她笑着形容是拐子佬式求婚方法，但看到她感動得喊腫了雙眼，她的朋友、粉絲都替她開心，齊齊祝她要幸福啊！