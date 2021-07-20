沈殷怡鼓勵考生：跳出Comfort Zone　開創未來

對於DSE考生來說，緊張的日子真正近在眼前。自小在名校讀書的沈殷怡(Shirley) ，當年不負眾望於DSE考獲4科5**佳績，並以全額獎學金資格入讀上海復旦大學法律系，及後回港再於中文大學修讀法律系碩士課程，同時取得本地及內地執業律師資格，但就在律師樓實習一年後，她卻毅然加入娛樂圈發展事業。

跳出Comfort Zone

在眾人眼中，也認為Shirley理應向律師行業發展，甚至覺得她浪費了以往學習的知識，Shirley說：「其實社會有太多標籤加諸在我們身上了，例如讀書多就好像不應追尋娛樂圈的夢想，其實知識永遠都在腦中，而且人生除了專業學術之外，還包含許多刺激和挑戰，只留在Comfort Zone，又豈會知道自己的能力呢？」

一刻失敗不等於一切

Shirley直言很慶幸當時自己鼓起勇氣進入娛樂圈，見識不但擴闊，學懂的事情也多了，因此Shirley認為即使DSE或公開試成績不理想也不緊要，因為這一刻的失敗並不等於一切，DSE的成績只是一個里程碑，而學習才是一個終生的過程，更不局限於讀書，所以Shirley鼓勵大家要謹記：「起點不重要，最重要是笑到最後。」

化妝及髮型：Christy Li

服裝提供：Suncoo

場地提供：HERZtudio