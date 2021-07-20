大叔的愛丨黃德斌肌爆着婚紗　仲有男神都玩過！

港版《大叔的愛》大受歡迎，日前播出黃德斌同埋Edan（呂爵安）嘅婚紗造型，震撼萬千觀眾，成為一時佳話！尤其是黃德斌爆晒肌着婚紗Look，網友即時截圖喺網上瘋傳，大讚佢夠專業，連胳肋底毛都剃埋，仲叫ViuTV頒番個視帝畀佢，仲話：「欠佢一個視帝！」

其實除咗德斌同埋Edan反串着婚紗外，仲有男神都玩過呢味嘢！好似台灣藝人鄭元暢，佢喺劇集《惡作劇之吻》都着過婚紗，而女主角林依晨就着晒禮服，鄭元暢本身就靚仔，着起婚紗上嚟都係靚一靚，只係稍為大隻咗啲，呢一幕反串着婚紗，搞笑得嚟又相當浪漫！

日本男神岡田將生曾被票選為「最理想王子」TOP1，白白淨又靚仔嘅佢都玩過反串着婚紗，佢喺電影《人生最後那幾件事》為咗幫幽靈少女圓夢着上婚紗，動作粗粗魯魯非常搞笑，但佢嘅高顏值繼續係焦點，仲好快成為熱話，日本OL仲票選佢為「最適合穿女裝」嘅男星TOP1，揮低得手越佑也、小池徹平！

另外，有網友中晒MIRROR毒，就算連搞婚宴，都要用MIRROR嘅歌！好似迎賓時，可以播姜濤嘅《亞特蘭提斯》，曲風輕輕鬆鬆，歌詞夠晒Sweet，好似：「唯美的畫面，未必通通遠在天邊，問我多愛你，不需要考察推算，怎麼算，來讓我，營造你最愛的場面。」進場時，就可以播姜濤嘅《蒙著嘴說愛你》，歌詞：「So I say I love you，只有愛恒久不枯。」夠晒冧冧豬啦！

開席上乳豬，氣氛最緊要，播MIRROR嘅《IGNITED》就啱晒，係咁「焫焫焫焫焫焫著」，全場High到震，乳豬都食多幾塊啦！最後去到送客，整番首MIRROR嘅《ONE AND ALL》，一齊唱住：「一刻感動，一起抱擁，一刻騷動，誰熱烈跟從，回味片段各種，總使我動容，那熱血的說話，還熱烘。」圓滿呀！

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