Edan威威「踩入」芝麻街　Anson Lo係男女同體陳葦璇

男圑MIRROR成員姜濤嘅人氣曾經一枝獨秀，不過自從隊友Anson Lo和Edan拍咗電視劇《大叔的愛》組合「田牧CP」後，喺社交網嘅追蹤人數反超前，依家單數12子鬥個人粉絲量，Anson Lo有40.2萬追蹤人數居榜首，「神徒」早前仲為佢買下A1頭版廣告，人氣強勁；Edan居第2位達36.6萬追蹤人數；而姜濤就跌到落第3位，都有35.9萬追蹤人數，完全唔失禮。

人紅咗就多人關注，最近有網民話Edan個樣，同動畫人物芝麻街嘅Bert撞樣，不過有人就覺得佢愈似愈以80年代嘅男神呂頌賢，都係三角眼、高鼻、薄嘴唇，加埋下巴兜兜，而當年呂頌賢拍《笑傲江湖》時，仲畀人話佢有幾分似日本男神山下智久添。

至於《大》另一主角Anson Lo就被網民話佢似60年代「影壇7公主」嘅「大公主」馮素波，話佢哋無論頭、耳、口、鼻，甚至髮型都一模一樣咁滯，懷疑佢哋有「嫲孫」關係，有人即就投反對票話：「波姐個妝邊似Anson Lo呀？」，再有網友又反對話其實Anson 同《全民造星III》嘅陳葦璇先係最似，因為連個妝都似埋，唔知大家又覺得Anson Lo似邊個多啲啦？