阿嬌忙足全日睇「同行資訊」：吳亦凡應該畀錢我

近日內地當紅小生、前韓團EXO成員吳亦凡嘅桃色新聞愈鬧愈大，事件一日未平息，都會繼續被大眾關注，雖然話同行如敵國，不過似乎唔少圈中人有留意事態進展，當中就有國際影星章子怡點讚相關報道，吳京老婆謝楠亦自爆「手滑」畀咗Like，估唔到女星鍾欣潼（阿嬌）原來都係「吃瓜群眾（圍觀八卦新聞嘅網友）」！

佢尋晚（19日）竟然主動喺粉絲社交群組自爆，表示：「今天好累，吃瓜吃得，18個、29？同一套路，我也麻痹了，雙方都報了警，應該沒有甚麼瓜（八卦）了，進入司法程序應該不會爆料，內地商務全部解除了。」佢又爆料本來都冇咁好奇，但係佢有份參與嘅真人騷《演員請就位》導演八卦，Send好多相關新聞畀佢。阿嬌又話自己從19日凌晨開始，部電話就冇離開過隻手，更「一語中的」表示自己睇社交網都係「用左手滑手機」，暗示唔怕錯手畀Like

不過講到最好笑，就係阿嬌自爆全日都係用自己電話Data去睇啲新聞，佢就苦笑話：「我是用流量（Data）的，他（指吳亦凡）最應該轉錢給我，好累，從昨晚到今早到現在手機沒有離開手」不過最後佢都感慨謂：「娛樂圈對女明星不好，但也是讓我變成為更好的人」。