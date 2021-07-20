自爆係《屍戰朝鮮》粉絲　全智賢曾自薦演喪屍

早前否認婚變的韓國靚媽全智賢，主演的Netflix喪屍劇《屍戰朝鮮：雅信傳》將於本月23日播映，她今早與編劇金恩熙、導演金成勳與朴秉恩及具高煥等演員現身記者會，剪了短髮的她穿上Deep V露腰長裙，既型格又不失高貴。

全智賢在《屍戰朝鮮2》的尾聲中以「雅信」一角閃現10秒，而《雅信傳》會揭曉全智賢所飾演的神秘角色「雅信」的真實身份、背景故事，以及生死草和喪屍的終極秘密，而全智賢今日在記者會上就指「雅信」是在鴨綠江地區長大、不屬於任何一個地方、一直只承受着痛苦的人物，談到在《屍戰朝鮮2》驚喜登場，她就笑指：「身邊朋友都問我『你怎麼會在那裏出現？』。」

全智賢自爆是《屍戰朝鮮》系列和編劇金恩熙的粉絲，所以不用考慮就答應接拍：「我私底下與金恩熙見面時，曾經講過我想參演，就算是演喪屍也好，能夠演這麼重要的角色，真的很光榮和感謝。」金恩熙則指自己也是全智賢的忠實粉絲：「我覺得她是範圍很廣的演員，雖然她是愛情喜劇女王，但無論是在電影《復國者聯盟》還是《柏林諜變》，她都將角色演得很帥氣，而『雅信』也是，是雖然受過很多傷害但外表很堅強、像戰士一樣的人物，這個角色是為她而設的，她很快就答應出演，真的很感謝她。」