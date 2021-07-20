《聲夢傳奇》︱Chantel被男粉「襲擊」影片曝光！

《聲夢傳奇》決賽昨晚（19日）圓滿結束，而一班粉絲在賽前本在將軍澳電視們外應援，無綫因考慮到因懸掛3號風球，臨時決定開放2號錄影廠，讓240名粉絲安坐錄影廠中為偶像打氣。由於多位學員「未夠秤」以「童工」身份工作，不能工作超過晚上11點，為免觸犯勞工法例，學員們甫完成比賽即被工作人員催促「趕落台」收工。

由於現場有大批歌迷，希望近距離恭喜偶像及「集郵」，故被「趕落台」的學員在收工後，在工作人員安排下，粉絲分組跟偶像合照或簽名，限時15秒至20秒。多位學員包括未有進入決賽的詹天文也有份，而冠軍炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）的粉絲最多，要分四組合照，惟Chantel替粉絲「小菲象」簽名時，卻當場「被襲擊」！

根據「TVB娛樂新聞台」官方專頁的直播中，當時Chantel和第三組的粉絲完成合照後，眾粉絲即手忙腳亂的遞上紙牌或手機等給她簽名，期間有一位戴着眼鏡、身形高大的男子，突然把紙牌伸向Chantel近胸口的位置，即有工作人員推開他，此時被推到站在Chantel身後的他，以「插水式」姿勢，把紙牌從後伸在Chantel面前，期間更撞到她的頭部，更差點刮傷她的眼睛及面部。

替其他粉絲簽名中的Chantel突然「中頭獎」，即表現得驚惶失措，花容失色，幸好身邊至少有三位工作人員一直睇實，見狀即推開該男子的手臂，並勸喻對方：「唔好咁！冷靜啲！」但該男子充耳不聞，並鍥而不捨的不理工作人員的擋駕，「你推我撞」式的和工作人員角力。為免情況失控，工作人員即拉着Chantel離開，當時Chantel更嘟着嘴，一副「慘慘豬」的樣子說：「我睇唔到簽咗啲咩！」有工作人員即說：「唔緊要！」即趕緊拉走她！由於還剩一組粉絲未合照，未幾Chantel折返合照和簽名，而這批戴上象耳頭套的粉絲送上鮮花，她即開心不已！