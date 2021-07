加州疫情失控！美瑾霍絲驚到唔敢出席首映。

美國加州新冠肺炎確診人數近日急升,荷里活女星美瑾霍絲(Megan Fox)亦宣布缺席原定於昨晚在當地舉行的新片《Midnight in the Switchgrass》首映禮!

她在首映舉行前幾小時宣布缺席,發言人說:「基於加州最近實施的口罩令及新冠染疫人數上升,美瑾霍絲將不會出席今晚的首映禮。多謝大家的體諒。」而有份參演該片的歌手男友Machine Gun Kelly亦沒有出席。雖然美瑾冇到,但首映仍然如期舉行。除了導演Randall Emmett及片中一眾演員包括史泰龍(Sylvester Stallone)女兒Sistine Stallone等都有出席。

除了美國確診數字急增,英國方面的染疫人數亦急升,劇作家安德魯萊韋伯(Andrew Lloyd Webber)昨日亦宣布將原定於今日開演的音樂劇《仙履奇緣》(Cinderella)亦因有一名演員中招而取消開演。而Netflix古代劇集《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)繼上周之後近日再有1名工作人員被驗出確診新冠肺炎而再度停工。而HBO於英國拍攝中的《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《House of the Dragon》,亦因劇組有新冠個案而停拍兩日,確診者及緊密接觸者要隔離。