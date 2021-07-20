【澄清冇1.9億片酬】吳亦凡桃色糾紛又關鄭爽事？

內地人氣小生吳亦凡被網紅都美竹公開指控「酒局揀女」，桃色糾紛火速成為熱話，事件愈演愈烈，不少品牌相繼宣布與男方中止合作。而「中國演出行業協會」亦喺呢個時候發文，指演藝人員嘅道德品質、職業操守非常重要，只要觸碰法律底線必會嚴懲。雖然文中冇講明乜事，但係網友一致認為係回應緊吳亦凡單嘢。轉個頭，早前因「代孕棄養」被鬧爆嘅藝人鄭爽嘅團隊，跟住回應「中國演出行業協會」嘅貼文，話會自我反省兼道歉，並希望畀佢一個還原機會嘅真相，一眾網民都𢱑爆頭唔明佢咁講嘅目的！

隔咗一陣，鄭爽喺佢嘅社交網發文，指公關團隊喺呢個時候講嘢係正宗嘅「豬隊友」，佢決定寫篇長文交代近半年嚟嘅爭議。針對代孕一事，佢鄭重道歉：「我為我沒有在第一時間向公眾解釋而深深道歉，為我代孕一事給社會帶來的不良影響進行道歉，給我的監管機構廣電總局、我的教育機構、我的家庭、對方的家庭、所有網友，以及深受我影響以及信任我的正版（粉絲暱稱），喜愛我作品的觀眾，深深道歉。」

佢仲用「我已經沒有回頭路可走。」嚟形容自己嘅情況，現時只能夠做好3件事：「第一我不能曝光他們增加他們的任何風險與未來面對的輿論，第二為了他們的順利出生我必須簽署一切文件，缺失任何一方的簽字他們都將被送往社會福利機構，第三讓他們在足夠安全的環境下長大而不是面對爭吵、爭奪。」而佢所講嘅「他們」，就係同張恒透過代孕所生嘅兩個小朋友。佢呢番話間接澄清自己並唔係棄養，佢仲話當時因為疫情，所以先冇去美國睇小朋友，佢會拋開一切，專心照顧小朋友，希望敏感嘅小朋友，可以喺充滿愛嘅環境快樂成長。

當時傳出佢片酬高億，一日平均搵200萬，佢喺文中否認並表示：「我沒有拿1.6億人民幣（約1.9億港元）片酬，我沒有208萬（約252萬港元）日工資，稅務機關已掌握我公司我個人我家人的所有財務的流動，輿論不能成為最終的結果。」佢補充指如果因為唔專業造成錯誤，願喺能力範圍之內進行補交，但冇能力兼也冇底氣去承擔所有輿論同埋不實消息。佢強調願意配合調查還原真相：「只是請求有關部門不要對我的求助視而不見，還沒有核實真相就把我定性，請求社會媒體給我一個還原真相的機會。我會用餘生回報。」

佢最後仲向張恒話，要求對方停止用網絡騷擾佢：「也請你不要再利用孩子與我的內容，獲得你在網絡中的關注。我也在此說明目前我沒有任何權利阻止你與孩子回到中國，雙方也沒有要求孩子的撫養費。希望你能在我發出警告後，執行服從法官法律的判決，不要再騷擾我。」

而張恒亦有發文逐點反擊鄭爽嘅言論，強調係對方逼佢將小朋友送去福利機構，而小朋友2019年12月喺美國出生，當時疫情未爆發冇封關，女方掛住喺內地拍戲都唔願去美國探小朋友，絕對唔係女方發文所講嘅冇棄養。而對於天價片酬，佢直斥女方講大話，表示已經將所有證據交畀稅務局，當中包括轉帳紀錄，相信證據同法律會講出真相。而被女方指控騷擾一事，佢澄清冇做過，仲話平時捱打都係佢自己，並爆料指鄭爽同佢同居期間，曾與前男友接吻，並稱此舉係想試試自己仲愛唔愛前男友。最後佢向鄭爽送上八個字「改過不吝，從善如流」作結尾。