明星騎呢恐懼症全公開！妮歌為乜咁怕蝴蝶？

好多人都有恐懼症（Phobia），歐美紅星亦唔例外！其中有好多紅星的恐懼問題更是超乎你想像。昆蟲、動物、就連紙、匙羹、甚至係肚臍等，乜都驚一餐！

妮歌潔曼最怕蝴蝶

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）原來最怕係蝴蝶！她曾在訪問中自爆細細個就開始驚蝴蝶，她說：「有時候當我放學返屋企時會見到最大隻嘅蝴蝶或飛蛾撲喺我哋個門口大閘度。因為我好驚，會盡一切方法避免大門入屋，我會擒過圍欄喺側門爬入屋。」雖然妮歌對蝴蝶天生畏懼，但2014年她獲手錶品牌邀請出席在韓國首爾舉行的活動，大會剛巧以蝴蝶同花做主題。搞到妮歌唧都唔笑 !

姬蒂賀姆絲最驚浣熊

妮歌驚蝴蝶，而另一位湯告魯斯（Tom Cruise）影星前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）就對浣熊有恐懼症！姬蒂曾在清談節目訪問中提及過。她說：「我最近喺屋外坐低，突然有隻浣熊出現，嚇死我。我望實佢，而佢亦怒睥番我，好似想攻擊我咁款。我唔知道應該點做，於是我企起身向佢吠叫，成功嚇走佢。」

史嘉娜祖漢遜最驚雀鳥

咪睇「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）平時喺戲中「擒七打八」就以為她無有怕，但原來她有弱點就是最驚飛鳥！她說：「我只係驚雀仔，佢哋叫同拍翼我就好驚。到依家長大後都好驚佢哋。我叔伯都同樣驚雀仔，所以可能呢個係家族遺傳。」

Khloe Kardashian最驚肚臍

美國真人騷家族Kardashian成員Khloe曾自爆最驚就係肚臍。認真古怪！她說：「我憎鬼死肚臍，你唔可以掂我肚臍，而我亦唔會掂你肚臍。當我每次沖涼嗰陣，我會戴上手套，而每次洗肚臍嗰陣我都會尖叫。」

美瑾霍絲最驚紙張

荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）又驚啲乜，竟然是乾紙張！她說：「有啲人唔鍾意用手指甲劃黑板，啲聲會令佢哋起雞皮。而我就唔鍾意乾紙。劇本、報紙，我每次睇嘅時候都會狂舔自己嘅手指。」

Liam Payne最驚匙羹

英國男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne的恐懼症亦好千奇百趣！他最怕就是匙羹尤其是別人的匙羹！他解釋說：「我唔驚攞住支匙羹，我只係唔鍾意用人地用過嘅匙羹。」他表示不是出自衛生問題而是來自童年陰影令他怕怕！他說：「講嚟有啲古怪。當我喺細路讀書嘅時候好曳，而當你好曳嘅時候，佢哋會罰你洗嘢。我每次要洗所有污糟匙羹，之後就開始令我產生恐懼。因為我真係唔知啲人用隻羹做過啲乜？」

Rita Ora最驚座廁

英國性感天后Rita Ora每日都要面對恐懼，皆因她最驚竟然就是座廁！而她驚的理由絕對好牽強！她說：「我成日都覺得當我去廁所嘅時候有嘢會喺個座廁度走出嚟！我成日覺得條喉管一定會喺某個地方有盡頭，而我有時會諗：『會唔會有可能有嘢會喺個座廁走出嚟？』」