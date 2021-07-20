富二代光環引關注！何超蓮承認：我都走得比人簡單

賭王三房千金何超蓮涉足唔同界別，又拍綜藝節目又有飲食生意，最近佢仲話會建立服裝品牌，所以參與咗個大陸有關潮流嘅節目！佢接受訪問時，講到富二代呢個身份，佢話冇得揀：「就是我一開始就帶着這個標籤來的！」但佢理解大眾嘅睇法，被問到會唔會想擺脫呢個光環，佢直言：「沒有這個光環，你們也不會關注我，我覺得也沒有關係，沒有必要去撇清這事實！譬如說飲食業、上綜藝各種的，我都走得比別人簡單！」不過佢話但之後嘅路點行，就要睇自己本領，唔關爸爸事。雖然身為何家千金，但佢話其實家裏冇咩壓力，冇大家所諗咁多規矩，只係自己唔想丟家人臉！

超蓮又透露，喺留學之前家裏會為佢提供三餐，亦有老師為佢補習，但留學之後，要靠自己，媽咪都冇特別畀多零用錢，所以就從嗰時學識獨立，自己同其他學生一樣，冇任何優待！而媽媽都比較佛系，希望佢可以唔靠屋企，自己走落去！

講到愛情，佢直言同邊個拍拖都受到關注，都擔心見光死，強調真係冇故意晒恩愛！被問到係咪認定咗男友竇驍係佢另一半時，超蓮直言：「如果我談戀愛不是以結婚為前提的話，我就是耍流氓了對吧！」又以竇竇稱呼對方，趁機大讚男友好好！講到被以為結咗婚，佢話依家正值守喪期，所以係唔結得婚住！