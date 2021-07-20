5星級別墅都唔夠！吳尊搬新屋放炮仗　土豪金裝修極奢華

有「汶萊王子」之稱嘅吳尊上年喺內地節目上公開超豪別墅，有超大泳池及草地等，十足5星級度假村咁，點知仲嫌唔夠，佢喺社交網透露搬新家，直言：「這夢想等了3年…家的幸福一直是我努力的動力💪Home Sweet Sweet Home」為咗慶祝喬遷之喜，佢哋更喺家門口放炮仗，非常誇張，佢又捧住個木桶，網民問係咩嚟，佢就大賣關子，只表示係華人傳統！其實佢為新家設計非常用心，之前曾透露：「從自己用心畫了30至40張的設計圖...到所有的建築材料和家具...這個充滿愛與溫暖的家終於要完成了...」佢更為咗環保用上太陽能發電，真係非常誇張！

吳尊又上載多張照片，包括兩公婆用紅飾物裝飾照、身邊成個書櫃都係書嘅相，裝修似乎非常奢華，仲有土豪金添！至於一對仔女，梗係成為童話故事中王子公主咁，咁幸福啦，兩人房門口空間闊落得好似廳咁，又以卡通人物米奇及米妮擺設做裝飾，似足去咗主題樂園咁，阿女開心得同公仔合照時笑晒口，真係令人羨慕！

吳尊家底非常豐厚，老竇係地產大亨，伯父更係汶萊十大富豪之一，有傳身家超過百億台幣，如今仲愈住愈豪，可見其財力極之驚人！