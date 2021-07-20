精選葡萄酒　拼配各地美食

配搭得宜的食物和佳釀，能令菜式錦上添花，不同地區的葡萄酒各有特色，無論是用來拼配中菜，又或是西餐、小食，都可讓味蕾享受驚喜的醇酒體驗。

新疆有機葡萄酒

新疆著名食材有羊肉、孜然和串燒外，原來還有出產葡萄酒。由現時至8月31日，尖沙咀千禧新世界香港酒店高級中菜廳桃里推出的8道菜醇酒晚膳套餐，菜式包括慢煮滷水鵝肝多士、鹽燒松本茸配脆皮竹炭日本大根和叉燒皇作三小碟前菜，之後有花膠海藻燉清湯、海鮮濃湯燴波士頓龍蝦球配陳村粉、鮮沙薑舞茸煎和牛粒、麻香酸菜大蝦稻庭麵等，菜式會選用3款新疆酒莊的有機葡萄酒來拼配，讓客人感受當地佳釀的獨特氣息。

加州美酒

陽光充沛的美國加州除是度假勝地，還有著名的酒莊和葡萄園，灣仔香港萬麗海景酒店為慶祝加州美酒節，酒店多間餐廳特選加州葡萄酒來配菜。高級中菜廳滿福樓設計了6道菜加州美酒粵饌饕宴 ，於現時至8月8日供應，菜式有蜜汁烤半肥叉燒腩腿配香麻貢菜、高湯燉肘子竹笙菜膽、翡翠燒汁煎元貝皇、風味金榜開邊龍蝦、砂鍋花雕鹵燉牛肋條和瑤柱珍珠雞，菜單還包括1瓶加州葡萄酒作拼配，客人可按喜好選擇白酒或紅酒。至於Mirage Bar & Restaurant於現時至8月31日，設計了一系列的小食來佐酒，包括香蒜辣椒白酒炒大蝦、香蒜豉油炒牛柳粒、歐陸凍肉芝士拼盤及吞拿魚他他塔可餅等，客人點選加州葡萄酒時，加指定價錢可享用1款小食。自助餐廳萬麗咖啡室由現時至8月31日推出德州燒烤美饌及精選加州美酒，客人邊吃烤豬肋排、雙重煙熏煙肉和手撕豬腎臀肉漢堡和芝士通心粉等惹味菜式時，可配上加州酒來提升層次。