田牧初吻NG大公開！Anson Lo投訴Edan嘴黑牙黃牙肉凸

ViuTV翻拍劇《大叔的愛》雖然已經大結局，當中嘅男男咀嘴場面令一眾女士睇到尖叫，飾演阿牧嘅主角之一Anson Lo知大家唔夠喉，尋晚（19日）喺網上上載咗段喺海傍咀嘴嘅花絮片，雖然呢場戲喺劇情上係佢「阿田」Edan第2次錫錫，不過拍時係兩人嘅「初吻」！兩人喺埋位前試咀，但Anson多次迴避縮開驚叫，而經理人花姐就監場，仲做埋主持訪問兩人感受，Edan就話覺得冇咩嘢，但被Anson投訴「嘴黑」、「牙肉又凸」、「棚牙好黃」，不過已經漂白咗，但都係黃咁話！

第一次錫時效果唔錯，但Anson唔記得對白要再嚟過，之後不斷再Take，Edan仲話錫到冇驚喜，花姐笑言係「世紀之吻Take 100」，不過原來好多次都係佢哋要求再錫多次！問到尋晚有冇嘢擔心時，Anson就話梗係擔心，但唯一一樣嘢佢唔使擔心嘅係Edan冇咩口氣，Edan反晒白眼樣，即時話：「我澄清一下不嬲冇口氣！」網民都留言：「沒有牧田的第一個星期一，好彩阿Lo識做，多謝你！」而Anson又問大家：「有冇留意到我個嘴腫咗？」網民都話話集氣希望佢可以公開沖涼房同最尾一集嘅Kiss NG畀大家睇咁話呀！