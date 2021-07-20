曾志偉私下讚炎明熹似梅艷芳　阿叻講明推港姐司儀

藝人陳百祥（阿叻）出席食肆開幕，期間主動提起想讚老友曾志偉：「佢尋日個《聲夢傳奇》幾成功，Gigi（炎明熹）好有潛質，志偉過譽啦，話佢似阿梅（梅艷芳），我話佢靚過阿梅少少，唱得好有個性，男仔就Archie（冼靖峰）幾好，聲色藝都有，當年四大天王就捧咗張學友，因為佢最唱得，但學友就冇Archie咁着數，因為冇咁多對手，而Chantel（姚焯菲）仲細個，可以慢慢栽培。」

問到他可會為港姐擔任司儀？他笑言：「我依家乜都唔做淨係玩，同志偉一山不能藏二虎，講笑啫，我依家做人最緊要開心，乜都冇求。（志偉冇叫你番去幫手咩？）我叫佢千祈唔好搵我，你睇吓譚詠麟同李克勤番去幾忙，畀多啲機會後生啦，後生仔有創意。」而講到其大宅被指僭建，他就謂：「我依家內部裝修咋嘛，關啲人咩事？依家畀人寫晒身家出嚟，暫時唔使撈，呢啲小事，只係內部裝修。」

同場的石修表示最近拍完劇集《十月初五的月光》，與米雪拍得很開心，又拍完了電影《出租家人》，與曾志偉、陳家樂等人合作，其中與方力申再演父子很有火花，之後8月會拍攝以貪污為主題的電影。而講到新抱近日大騷三點式性感相，他就謂：「佢自己鍾意影咩相都得，唔係咩問題。」問到可會催兒子陳宇琛快些生B讓他抱孫？他表示：「唔講呢樣。（你係開明父親？）唔會叫佢要點做，始終兩個唔同家庭。」