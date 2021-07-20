東冲有料到：疫情中蘇梅島仍有新酒店出現

多謝泰國政府旅遊局的邀請，招待我們團隊去了蘇梅島一趟。事關繼7月1日布吉島開關後，蘇梅島也緊隨其後讓世界各地的旅客到訪。相關的詳情及手續比較繁複，我不在這裏細述了，大家可以致電泰國政府旅遊局香港辦事處查詢（電話：2868 0732）。

已多年沒有前往蘇梅島了，眼見這裏有着頗大的變化，疫情前最熱鬧的就是Chaweng海灘，繁華程度媲美芭堤雅的海灘路及布吉島的巴東海灘，其街道兩旁擠滿了各種飲食、零售及按摩店舖，可算是蘇梅最旺、旅客必到的地方……不過疫情下現時九成店舖已結業，情況真的令人唏噓。

但與此同時，已經很久沒有新酒店出現的蘇梅島，在疫情中的7月卻有全新的Hyatt Regency開業。以往在蘇梅島開設的酒店，都是國際五星級品牌，布置以泰式風情作招徠，很有在世外桃源度假的風味。但隨着時代的轉變，現今旅客更着重可打卡呃Like的景物，這間Hyatt Regency是Hyatt集團在蘇梅島唯一的酒店，酒店走型格路線的同時，處處都是令人驚喜的打卡位，例如大堂便採用長形設計，透過引入自然環境及光線，構成了美麗的畫面，加上入夜後會有特別的燈光閃耀，視覺效果一流。大堂盡頭則有一個類似天窗的設計，又是一個拍攝的好位置。

至於房間方面，一般的客房都有特別又舒適的設計，Pool Villa則夠闊落兼有心思布置，跟一般的蘇梅島酒店有着明顯的分別。而且酒店內有多個泳池，一家大細入住也十分合適。

雖然暫時還未知道香港人何時才可自由自在到訪蘇梅島，但大家不妨先將這些資料收藏起來，待日後有機會時便能大派用場。這間新酒店絕對會是旅客的打卡熱點，我入住了兩晚，每日都忙着搵位影相打卡，就算現在已回到了曼谷，某些畫面及場景仍然歷歷在目呢。

胡慧冲