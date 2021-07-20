獲紅點設計獎加持　Class 55終極冒險之選

大部分領土位於伊比利亞半島的西班牙，東臨地中海，海岸線長度超過4,900公里，優越的地理位置為遊艇業帶來發展契機，因而造就了不少知名品牌的誕生，像Rodman、Astondoa、Iddes Yachts等等，後者的遊艇設計富藝術感，又融入了先進科技，性能有保證，特別是「Class 55」更是遠征冒險者的夢幻選擇。

可連續航行約40天

船身長55米的「Class 55」，被描述為「終極冒險平台」，屬於「GO-ANYWHERE | DO-ANYTHING」遊艇系列，字面意思顯而易見，就是可以帶來一種無拘無束的出海體驗，滿足不同用家的需要。先由硬件說起，艇上有經過D13認證的直升機甲板，裝載甲板有185平方米，另有10.5米長的橫樑及5噸重的多用途起重機，換言之，甲板除了可供直升機降落及停泊，亦可用於存放附屬艇和兩棲車輛。

性能方面，它可採用柴油+水力混合動力來推進，也可選用柴油+電動混合動力，巡航速度是12至15節，航程約5,000海里，最多可在海面航行約40天！另外，船尾設有媒體及通訊設備，方便遊艇前赴偏遠的地區。

舒適與奢華並存

Iddes Yachts的創辦人兼設計師Iván Salas Jefferson坦言，「Class 55」是他想為自己建造的遊艇，結合了品牌累積近20年的研發經驗，融入奢華與舒適兩大設計元素，灌注最嚴苛的工程和操作要求，務求突破遊艇生產的固有界限和操作限制。事實上，「Class 55」的鋼質船體與鋁質上層建築均用上最新的設計和設施，猶如一件充滿現代感的海上藝術品。船上分設5層甲板， 室內面積有880平方米、戶外面積則有700平方米，活動空間充裕，足夠容納12人。室內布局由荷蘭設計工作室Marco van Ham負責，以白色為主調，空間寬敞開揚，設施應有盡有，難怪它可以入圍International Yacht & Aviation Awards，兼成為Red Dot Award 2020/21的得獎遊艇了！

［規格表］

船長：55米

船寬：10.5米

吃水：3.0~3.5米

總噸位：1,000GT

推進：Diesel-Hydro Hybrid /Diesel-Electric Hybrid

巡航速度：12~15節

航程：5,000海里

戶外面積：700平方米

室內面積：880平方米