《MAMA》有望來港舉行？BTS憑新歌再稱冠Billboard單曲榜

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）上周憑歌曲《Butter》連續7星期稱冠美國單曲榜「Billboard Hot 100」，而他們於7月9日推出的新歌《Permission to Dance》今日就登上本周的「Billboard Hot 100」冠軍，《Butter》則排第7位。

成員紛紛透過官方社交平台留言多謝粉絲，Jimin更上載行大禮的照片，說：「再次多謝大家的愛和支持，我會努力生活的，為了我們，請大家都要幸福。」至於有份參與歌曲創作的英國天王Ed Sheeran就在社交網說：「這是第4次憑我的歌曲拿到Billboard冠軍，感謝防彈少年團和粉絲令這件事可以發生。」

而BTS曾多次在韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》橫掃大獎，《MAMA》曾連續7年在香港舉行，但前年因為局勢混亂而移師日本舉行，去年則因疫情關係而在韓國舉行，今日有韓媒指製作公司CJ ENM正考慮於12月來港舉行《MAMA》，CJ ENM方面則表示：「《MAMA》的舉行地點仍然未定，我們會以藝人和工作人員的安全為大前提來選定舉行地點。」