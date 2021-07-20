愈撈愈掂！李炘頤陳海寧喪舉手當做瑜伽

人氣組合MIRROR及ERROR人氣急升，「撈！」乜都掂，吸金能力相當驚人，人氣連隨帶挈「另一半」都「撈」出一片新天地！譚仔與時並進，為配合全新撈米線，搶先以女團概念秘密打造「譚仔MIX GIRLS」，邀請到「Dee姐」陳海寧 (Isabella)、MIRROR成員邱士縉 (Stanley)女友李炘頤 (Alina)、以及MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的舞蹈員女友Luxi加上另外4位陽光少女，以青春可人、活力陽光造型，為譚仔「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」拍攝新一輯廣告。

拍攝期間，各人需要長時間舉起雙手、拿筷子做出不同撈起甫士，但她們未有言累，更搞笑地說當做瑜伽。這些動作對兩位舞林高手Alina與Luxi而言絕對沒有半點難度，Alina說：「因為我有做瑜伽，有拉筋的習慣，所以舉起手呢類動作，絕對難唔到我。」Luxi亦表示向來都有跳舞，所以就算長時間舉起手，對她而言沒有難度。

Isabella在《ERROR自肥企画》中憑甜到漏笑容與嬌滴滴身形，成為不少男士心目中的女神。其實她去年拍攝節目《辣伙頭》時，自認有8年入廚經驗，經常煮出不同菜式的她笑說：「我好鍾意食麻辣，但無論如何都煮唔出譚仔股鮮厚麻辣味，我都喜歡去譚仔堂食或買外賣。其實我有個小秘密，就係我一向都點走湯米線配炸醬或麻辣豬耳辣汁食，係我嘅自製撈米線食法，譚仔即將推出全新撈米線，真係合晒我口味！」

至於Alina雖然是舞蹈員出身，曾為不少歌手的演唱會伴舞，但她亦參與不少電視劇的演出，更經常在個人社交頻道與Stanley放閃，Alina笑言不讓男友專美，自己的事業也可以「撈」出不同的界限，一直在嘗試不同範疇的工作，可謂愈「撈」愈掂。同樣是舞蹈員的Luxi早前就被拍到與男友Lokman甜蜜拍拖，Luxi笑稱十分榮幸接拍今次廣告，她更自爆是譚仔擁躉，更喜愛這個「撈米線」食法，她笑說：「今次拍攝完全感受到譚仔嘅創意，食撈米線，齊齊愈撈愈掂！」