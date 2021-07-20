【生物事變】海洋生物走上陸地？

水族館是不少人的假日好去處，無論是浪漫的二人行、快樂的親子遊還是打卡的閨蜜遊，它都是不錯的選擇。不過，海洋生物一般只可遠觀，就算潛入海底都總會有些距離，所以不少精品、家品都把牠們由海底帶到陸地，走進我們的生活。日本品牌 You+More 最近推出不少海洋生物的物品，有的更與水族館合作設計而成，非常生動。

第一款是脫殼蟹玩偶，據知螃蟹一生大約要進行18次脫殼，每一次的成功都代表着成長，而You+More就捉住了這一個特色，在螃蟹公仔中又隱藏了一隻，模擬脫殼的過程，就連特徵如顏色、身體的軟硬程度亦一一還原；而脫殼後的蟹更比原來大1.2倍至1.5倍，非常神奇，而把它們一分為二後，脫殼前的蟹可以把前腳相連成掛袋，而脫殼後則是抱枕。

第二款是花園鰻鎖匙扣，在沙之中隱藏的花園鰻原來內藏玄機，把它拔沙而出可延伸30cm，還可以掛上鎖匙，掛在包包上，每次開門都充滿趣味。第三款同樣是鎖匙扣，不過主角就變成企鵝、水獺、海豹母子，小朋友身上隱藏着鎖匙的秘密，而媽媽就作最堅強的後盾，每次任務（開門）完成都有媽媽的呵護。第四款就是海洋紙巾盒，把海豚表演的場景和北極熊的生活日常造成紙巾盒，把水族館迷你化！以上4款物品已在 Felissimo有售，大家可以到官網瀏覽一下。