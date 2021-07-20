謝安琪唱得太好被指咪嘴惹造假之嫌

歌手謝安琪（Kay）日前首登ViuTV嘅《Chill Club》擔任嘉賓，雖然佢嗰晚唔係着黑色長裙，就係着乾濕褸，總之就係由頭包落腳，好似驚錄影工廠冷氣太勁隨時冷病咁，宅男期待嘅低胸、短裙一件都冇，不過佢好似開咗個「Kay之夜」」音樂會咁，一口氣唱咗7首歌，包括新歌《離不開》、翻唱林憶蓮嘅《燒》、《一人之境》、《雨過天陰》、《3/8》等，仲請咗唱作歌手林家謙作客互唱對方嘅作品，冇視覺刺激，都有聽覺享受。

其實Kay已經有5年冇上電視台做音樂節目唱live，佢以歌會友後，喺社交網好感性感咁話：「願我們不論幾歲，也能純熟地緩慢地回味地行過去，平常心境中探取沿路的風呂。」咁歌迷又有咩反應又呢？有網民就喺網上平台留言懷疑佢「造假」：「Chill Club係有autotune過」、「唔係autotune，我諗佢係咪嘴，都幾明顯喎」、「Chill Club個個都live好到離譜！」不過就有大比數嘅網民就為「唱得好就係咪嘴、就係autotune過」嘅Kay平反，還拖話：「咪嘴都唔會咪到有瑕疵啦吓話，聽清楚啦」、「我聽到好大嘅抖氣聲，應該係live嚟」，總算有知音人還佢清白。