人生如賭博　馮允謙返香港比賽博一鋪

寰亞歌手馮允謙（Jay）在新歌《因愛之罪名》MV故事延續上一首歌《思念即地獄》，他為追捕女吸血殭屍到紋身店，二人打起來，女殭屍握住他的頸，互相不忍了結對方生命，Jay交出子彈離開。

首次踏足紋身店的Jay坦言都有紋身念頭，尤其對啤牌咭葵扇A情有獨鍾，他說：「我好鍾意Ace of spages，因為可以代表我對人生嘅諗法，人生好似賭博，好似有人覺得我中文唔叻，點解要返嚟香港參加歌唱比賽？其實我就係想賭一鋪，做人有時要冒險。」今次Jay嘗試新曲風，他同時參與作曲和填詞部份，歌詞意思是講一些得不到大眾接受的愛情，問到在感情可是多煩惱？他說：「每個人少少都會有，但我唔鍾意講，唔想影響情緒。不過好多朋友鍾意搵我傾，唔一定好大問題，只係想搵人傾訴，我係一個好好嘅聆聽者。」

當日通宵拍攝MV，團隊又食晚餐又食消夜，還準備大量零食，但他非常自律，捧着自備營養餐盒，未埋位時他狂做掌上壓，又隨手拿起八公升大水樽狂舉，手瓜胸肌谷到脹卜卜。他說：「我跟營養師餐單差唔多一個月，已經慣咗，唔再掛住Burger和Pizza，好多朋友都話我瘦咗，令我更有動力。我想健康同操Fit啲，所以仲會去做Gym。我細佬喺屋企見我食得少又要做運動，話覺得我好慘。」問到何時除衫讓大家欣賞Body？他大笑說：「最初目標只係想去沙灘游水唔好失禮，不過如果再操得更Fit，可能下個MV會除晒……上衫！」