Q：本人23歲，男性。從初中開始有自慰習慣，每星期3至4次，原本不覺得自己有問題，直至大半年前和女朋友大約每星期一次發生性行為，亦有繼續自慰，但減少了到每星期一次。可是做愛過程中，除了頭幾次很興奮，之後覺得陰莖沒太大感覺，令我困擾的是中途變軟，通常是一有少少分心就軟，試過沒有完事，只好一起睡覺算了。自慰方面，其實都要用力擠壓才可維持興奮至射精，否則也會變軟。女朋友有問甚麼事，我估她是覺得我唔掂，我也覺很自卑。想知是自慰次數過密嗎？性功能有問題？要食藥嗎？謝謝！

自卑男

A：歸結閣下所提出的有兩個困擾。第一，做愛時候感覺不夠強烈，試過分心而導致中途軟下來；第二，自慰時若非持續地去強烈刺激陰莖，亦會軟下來。由於兩者的表徵均涉及勃起持久度，故此很容易使男性擔心這就是勃起功能障礙。一般而言，年輕男性甚少會患上生理層面的勃起障礙，臨場失準的煩惱多為性心理和性認知障礙，影響到他們的性表現。

閣下的情況跟生理障礙沒太大關係，只是性行為模式中犯了以下的常見毛病：

（一）自慰時候對陰莖刺激過度。有自慰習慣的年輕男性常會在不知不覺間，慣了大力擠壓陰莖，企圖快速獲取舒洩。當習慣成自然，男性習慣了機械式而又粗魯地刺激陰莖，於實戰時一旦沒了猶如自慰時施以強力擠壓感的性刺激，他便會突然覺得不夠爽，隨之專注力容易渙散。於自慰時若變得愈來愈依賴那股蠻勁，久而久之陰莖敏感度便會下降，引發中途垂軟的尷尬情況。

（二）過了熱戀激情期，伴侶性愛容易逐漸失去期待感和性幻想，又或伴侶雙方未有全情投入性愛歡愉中，慾望不足，亢奮度下降甚至枯燥乏味，男性亦容易分心，想這想那，繼而影響到性生活難以一氣呵成地完事。

要解決上述問題，非靠藥物或戒掉自慰來解決。建議遇此問題之男士，戒除某些陋習，包括自慰時減輕力度，改以輕揉的動作去作性刺激，以逐步使陰莖恢復敏感狀態。此外，不能忽視性幻想和性情趣之重要性，若伴侶已習慣把性行為當成例行公事，易導致中途變軟，閣下不妨嘗試為性生活多花心思，着重前戲，增強床笫氣氛，尋找出能挑起性慾的元素。增加性情趣是解決亢奮度不足和中途垂軟問題之妙方。

李偉儀