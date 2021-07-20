聲夢傳奇︱姚焯菲最愛珍珠奶茶　炎明熹姑丈變咗性？

無綫選秀節目《聲夢傳奇》喺尋晚（19日）終於圓滿落幕，乘勢出擊播出《聲夢傳奇 傳奇誕生》玩揭秘，先講到大家最關注嘅揀歌問題，「奶爸」李克勤再次現身，笑言成個比賽每次拉鋸得最耐嘅就係揀歌，點名爆出爐三料冠軍炎明熹（Gigi）揀歌唔係最拿手，但每次都畀到觀景驚喜，Gigi自爆決賽嗰陣原先想唱張惠妹嘅《我最親愛的》，但之後改變想法。

對於有網民指評審夾埋畀分，舒文同陳奐仁齊齊澄清，前者笑言每個星期個頭都唔同顏色，掛住染頭髮都冇時間夾分；後者就話有時聽到啲分數好接近都會呆咗，但其實畀分當時係同其他評審溝通唔到。

之後導師泳兒舉手話有嘢爆，指同JW、周柏豪、紅隊學員私下有個Group，比賽期間曾經嬲過學員唔覆機，仲踢爆黃奕斌（Hugo）永遠都係最遲覆，試過隔成幾個鐘先蒲頭，JW激動話︰「好似做咗佢哋女朋友咁，我哋幫緊佢哋，但都遲遲唔覆機。」何晉樂（Rock）同柏豪最後都忍唔住幫Hugo講好說話，一嚟話佢係好早瞓、二嚟係因為嗰日咁啱撞正出活動。

喺節目後段，落選嘅10名學員上台玩爆料，Rock爆姚焯菲（Chantel）私下好論盡，又好小朋友鍾意飲甜嘢，特別係珍珠奶茶；成日揀成熟歌唱嘅鍾柔美（Yumi）就被文凱婷（Aeren）爆性格似小朋友、人細鬼大，但大讚佢就算綵排幾辛苦，都會堅持落去，又擔當打氣角色成日講「Good Show」，慢慢仲變咗佢嘅口頭禪；潘靜文（Sherman）爆冼靖峰（Archie）好貪靚，一得閒就照鏡，孫漢霖（Steven）再加把口︰「有日見佢望住啲嘢好耐，原來係職員證！佢話自己好靚仔！」笑翻全場！最後Gigi再次發表得獎感言，但佢可能辭不達意，講姑丈因為照顧佢而「變性」，嚇窒森美問係咪要改口叫「姑媽」？但其實Gigi想表達姑丈等同身兼母職，煮飯、洗衫、拖地樣樣做齊，無微不至咁照顧佢。