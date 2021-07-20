天津麻里奈　夢幻之透明天使

家陣好多藝人都樂於喺社交平台分享佢哋嘅生活點滴，藉此拉近同粉絲嘅距離。不過，喺日本寫真界卻有女優反其道而行，背景身世全部都唔會公開，好似天津麻里奈就係其中之一。

豆腐美白肌

日本寫真女優好多都身材激凸，加上一身雪白美肌，吸引力自然倍增，而日本寫真界就喜歡以強烈透明感嚟形容肌膚白滑嘅女優，就好似天津麻里奈咁。

阿妹五官標致，氣質柔弱，帶有一種令人生起憐愛之情嘅病態美，不過佢又唔係一味扮可憐，演出時亦表現出青春陽光感同調皮又可愛嘅感覺，相當討人喜愛。吸睛嘅地方仲包括身材，雖然火辣度唔算太高，但係婀娜又勻稱，最吸引係佢嘅肌膚好似豆腐一樣嫩白，寫真界就形容為透明感極強。

身份神秘

雖然話英雄莫問出處，但係家陣卻係有好多人鍾意起底，特別係對於藝人，不過對於天津麻里奈嚟講，好多人都起唔到佢底。於2015年出道時，妹以「天津樣」作為藝名，並以Cosplayer身份喺不同嘅動漫活動同攝影會登場，不過至今日為止，阿妹都冇公開太多個人資料，包括年齡、學歷，以前做過咩職業亦冇提過，由於身份神秘，因而有「2.5次元之偶像」稱號。

然而，麻里奈呢種神秘感卻成為吸引觀眾注意嘅賣點之一，加上佢喺Cosplay界出名扮乜似乜，因此佢同另外兩位知名美人兒Enako同伊織萌被列為當代三大Cosplayer。而近期佢除咗繼續出席Cosplay活動，亦相當積極向寫真界進軍，各位觀眾有眼福喇！

天津麻里奈近期拍咗好多寫真照，喺社交網中大家就可以欣賞睇唔少作品，另外亦可以睇到佢奈進行其他周邊活動嘅消息，千祈唔好錯過喇！

Profile

出生日期：12月28日

身高：5呎3吋

三圍：34C-23-33