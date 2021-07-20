王梓軒樂見自己Mini版　為樂壇帶來生氣

歌手王梓軒出席慈善演唱會，透露是師傅趙增熹邀他來，很久沒與對方合作：「對上一次見已係疫情前嘅演唱會，今次兩年後再見。」他又透露同場有師傅的其他徒弟：「我好似見到好多個迷你王梓軒，啲小朋友真係好有天分。（驚唔驚佢哋爬你頭？）唔會，將我識嘅傳畀佢哋，第日佢哋好大成就，都希望可以多啲同獨立音樂人合作，努力搵啲少聽嘅聲音上我嘅節目《演鬥聽》。」他亦開心無綫開這個音樂節目：「我已經好開心，成個節目設計真係由音樂人角度出發，呢啲唔係大眾節目都冒險，希望有回報，嘉賓同台前幕後都辛苦，拍到凌晨2點，但佢哋玩到唔想走，仲希望下次再合作。」

同場有資深歌手陳潔靈，她透露最近有開workshop教人唱歌，希望用音樂扣緊人生及帶來正能量，亦開心現時樂壇異軍突起，一直與年輕人成長的她表示，《超級巨聲》就睇住許廷鏗、胡鴻鈞、林欣彤等人長大，到《全民造星》就睇住Anson Lo、Jer、Ian及Edan成長：「因為佢哋4個都係我個組，兩年前已經同佢哋結緣。就算今次《聲夢傳奇》冇我份，都開心睇到新女仔同導師同埋李克勤，睇到新能量。」講到無綫與ViuTV同時各自舉辦《聲夢傳奇》第二季及《全民造星IV》，問到如果雙方都邀她做導師怎辦？她笑言：「最好兩邊都可以做，音樂可以跨越疆界，但今次都好欣賞JW、衛蘭等人做導師。」