約會有好多種，例如行街、食飯、睇戲，只係有種約會絕對會令男女都興奮，亦係約會嘅最終目的，當然就係啪啪啪啦！唔信？睇吓今日介紹嘅3套作品，就係最佳例證。

大食女友

對於約會最終嘅目的就係曳曳，四仔片廠Dane Jones相當認同，並推出呢套《The Date》嘅作品，由Alecia Fox、Vinna Reed、Luna Corazon等脫星演出，睇頭10分鐘，會以為係一套浪漫愛情片，不過之後就會有好多戲肉出現，幕幕砌得激烈又精彩。故事講幾位女主角恨拍拖恨到出汁，只係佢哋拍拖嘅目的並唔係為咗搵個伴，而係想有個能夠隨時滿足性慾嘅男伴，雖然佢哋表現得相當大食，但係男友卻相當享受，原因好簡單，因為佢都係懷住同一目的呀！

滑出慾望

純粹約會加曳曳嘅劇情覺得悶？咁加上滑雪及三角情慾關係又點睇呢？由Tushy炮製嘅《Views #1》，搵嚟Valentina Nappi、Liya Silver、Kira Noir等脫星陣容演出，本嚟已經號召力十足，皆因有巨乳有青春有長腿，總有一位脫星可以挑起你嘅淫心，加埋偷情及三角戀劇情，以及喺滑雪場取景，令作品更具觀賞性。故事講幾位囡囡跟男友一齊到滑雪兼度假，點知途中Liya Silver同Valentina Nappi嘅男友偷食，那邊廂Valentina Nappi就同Kira Noir嘅男友擦出愛火，關係真係好混亂！

偷嗒人妻

每個男人都有想約會嘅對象，而呢套由New Sensations炮製嘅《My First Hotwife Experience #5》，就係以約會人妻為主題，由Kayley Gunner、Nikole Nash、Destiny Cruz等多位脫星演出品，故事講單身男透過約會應用程式識女仔，跟住佢成功約到索女Nikole Nash出嚟，卻估唔到兩人喺酒店爆房後，女方不但話自己其實係人妻，老公仲嚟緊酒店搵佢，呢段突如其來嘅偷食人妻經歷，最終會點發展呢？

碟評

喺3套作品中，如果要揀一套令人有意外驚喜嘅感覺，必定係《The Date》，事關開頭10分鐘，真係以為睇緊套愛情片，跟住先至嚟激戰連場，夠晒驚喜又滿足。論製作認真，全片喺個滑雪場取景嘅《Views #1》就最夠誠意十足，而且情慾三角關係更係拍得相當細膩，絕對係套上佳作品。不過講到娛樂性，當然要數喜劇及情慾味兼備嘅《My First Hotwife Experience #5》啦！