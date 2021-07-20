霸王硬上劉亦菲　吳亦凡被網民寸：本色演出！

內地男星吳亦凡被19歲內地網紅都美竹公開指控「選妃潛規則」，事件一發不可收拾，雖然吳亦凡及其團隊極力否認，不過依然令吳亦凡14個代言全軍覆沒，及成為社會輿論爭論對象，多次成為熱搜榜首。中國電視劇製作產業協會青年工作委員會更發布一項關於劣迹藝人風險管理的通知，內文直接表明對吳亦凡事件高度關注，更提出4大要求，言明對劣迹藝人零容忍下令封殺，直指近年來極少演員私德不修、品行不端，給行業造成極大損失與負面影響。而央視亦發文指吳亦凡事件已不單是娛樂八卦，而是法律案件和公共事件，需要相關部門全面調查，有關藝人私德有虧，有必要進行針對性制度約束。

而吳亦凡過往的作品也被翻出，吳亦凡和劉亦菲合作的電影《致青春·原來你還在這裡》有一場「硬上」的激情戲，更被網友諷刺根本是「本色演出」。

《致》片上映時，吳亦凡就曾被批評過演技不行，如今該片的激情床戲又被網友翻出，片中男女主角到賓館投宿，原本是一人一張單人床，吳亦凡卻硬是去和劉亦菲擠同張床。吳亦凡抱住劉亦菲後，試圖對女方毛手毛腳，儘管劉亦菲掙扎制止他，他卻沒有停下動作，準備要霸王硬上弓，嚇得劉亦菲直接將他推開大叫：「你把褲子穿上！」吳亦凡才終於停止，網友紛紛擷取這段畫面諷刺他是本色演出。

而今日（20日）有關吳亦凡的相關資訊，亦被18歲大陸饒舌歌手張子豪所「取代」，昨（19日）突然宣布退出所屬音樂廠牌，並公開坦承隱婚生子，及自爆背叛妻子5年感情：「希望大家以我為戒，尊重女性，不要去玩弄對方的感情。那些被我欺騙、傷害過的多數女性，我再次給你們說一句對不起！我承認我犯下的所有錯誤，如果有任何觸碰到法律責任的，你們可以制裁我，我個人承擔一切法律責任。」還一度登上熱搜冠軍。

不過有網友就發現，張子豪曾經是內地綜藝《中國新說唱2020》選手，剛巧該節目導師之一就係吳亦凡，加上張子豪社文網僅12萬粉絲追蹤，不少網友就質疑他今次自爆，似有為吳亦凡擋刀之嫌。