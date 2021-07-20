林奕匡唔再做聽話乖仔　玩執着要自己話事

歌手林奕匡（Phil）今年初為《時間的囚犯》一歌而將頭髮漂白，突破過往創作歌手平實路線，外表改變，笑言內裏也變得執着，覺得以前聽話的林奕匡，唔爽！

入行12年的Phil，走過高山低谷，已有3年無開演唱會，他覺得在疫情期間，一邊廂叫人留在家中，但藝人又出席公開活動，另邊廂人們留在家缺乏娛樂時，作為娛樂者又覺得需要努力，故心理上會感到「尷尬」要作出平衡。近年來好多藝人在網上開Live，變成習以為常的事，但Phil仍然不習慣：「網上Live，冇氣氛、冇互動性，聲又唔係嗰回事，我唔習慣對住大氣電波，單方向嘅互動，有啲人OK，我會覺得尷尬。」

終於本周五及六（23及24日）他將如願在九龍灣舉行《來日之音》實體音樂會，直言異常地興奮，演唱會將不邀請嘉賓，由頭唱到尾，故現在最重要是養聲，養聲的方法是不接觸人群，他解釋不少朋友冇見成年，一見面會忍不住大嗌，為免嗌傷喉嚨，故決定開騷前謝絕一切友儕聚會。

提到他今年初漂了一頭白髮，形像上作突破，身邊朋友各有意見，他語帶輕鬆地說：「歌手形像變係好正常，係我少啲啫，冇大不了。」Phil多年來只着緊音樂，但隨着人愈大，發覺着緊音樂，點可能不着緊身邊其他事？認為形像和談吐每件事都直接有影響。他說：「呢一年我學會自己做決定，以前成日覺得要聽大家意見，但作為藝人，要有判斷能力，我欣賞嘅藝人都係好執着，係都要唱呢首歌，係都要留長髮……我開始行呢邊，（你變咗？）我唔聽話囉，趨勢係咁，由自己出發，如果所有嘢仲要經公司，就唔爽，哈哈！」