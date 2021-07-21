【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十二庚午土閉日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：飾牆、治喪、醞釀

忌：結網、開業、修篷

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

勿為自己的過失找藉口，虛心接受才會進步。

金牛座

財運平平，花錢有點隨意，小心荷包大出血。

雙子座

不要就身邊的小事多發言，以免破壞好心情。

巨蟹座

耐心應對別人的查詢提問，有助收獲好人緣。

獅子座

工作表現未獲得公司認同，自信心大受打擊。

處女座

拒絕接受批評沒好處，長此下去勢必被孤立。

天秤座

公事壓力大，又被家事纏擾，有點不知所措。

天蠍座

說到做到才能取信於人，別把承諾拋諸腦後。

人馬座

公私要分明，切勿在辦公室內處理私人事務。

山羊座

很多事無法假手於人，再辛苦也要獨力承擔。

水瓶座

內心被幾個問題困擾，別讓壞情緒繼續惡化。

雙魚座

運勢處於低谷，小心期望愈大，失望愈大！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）鼠 人緣差

鼠

是日沖煞，人緣甚差，易遭受同事冷待。

牛

身心受壓，待人處事要耐心，切忌焦躁。

虎

獲貴人力撐，工作順利，適宜洽談生意。

兔

精神恍惚，做事難集中，出錯機率甚高。

龍

獲財神眷顧，搵錢冇難度，肯努力就得！

蛇

精力充沛，做事快靚正，有利事業發展。

馬

情緒低落，勿鑽牛角尖，以免破財收場。

羊

運氣佳，偏財旺，甚至有望逆市加薪呢！

猴

精明果斷，行動力強，工作表現受肯定。

雞

遇到問題要保持冷靜，宜多請教身邊人。

狗

溝通力強，見客談生意將有滿意的收穫。

豬

情緒不穩，對工作缺乏熱情，難獲佳績。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大暑開運養生

大暑為二十四節氣的中氣，一般在陽曆七月二十二日前後。

大暑正值中伏前後，也是一年當中最炎熱的日子，即所謂的「最熱三伏天」。「伏」有隱藏之意，故人們在大暑期間也要用隱蔽伏居避暑。另外，大暑這個節氣不但溫度高，而且陽光猛烈、時而雷暴及雨水伴隨，故對於農戶來說，大暑也是注意農田灌溉水量的季節，以免出現乾旱。

大暑時熱力於半空瀰漫，地上的水分亦被蒸發，如果加上陣陣驟雨，置身其中就像處於大蒸爐當中，又濕又熱相當難受。在大暑時節，人體容易出現全身乏力、頭昏腦脹、心悸胸悶、口渴惡心等症狀，正是「中暑」的徵兆。而在於玄學角度，夏季火旺水弱，特別容易有喉嚨、氣管及肺部問題，故大暑節氣的飲食養生可以清熱毒袪濕為主，多吃荷葉、西瓜、海帶、海鮮、雲耳、蓮子、冬瓜、扁豆、薏仁等食物，既可健脾開胃，又可增進食欲。

另外，很多地區亦有大暑喝冬瓜水解暑的習慣。煲冬瓜水時可隨個人喜好加入扁豆、赤小豆、蓮子、百合、玉竹、肇實、薏米、蓮葉等去袪濕功效的食材，而冬瓜切記連皮同煮，因為冬瓜皮有利水消腫功效，效果比起冬瓜肉更為顯著。