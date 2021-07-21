失而復得︱方皓玟首個紅館騷宣布加場

歌手方皓玟（小明）首個紅館演唱會，演期一改再改，終於在今個夏天成真！連演唱會主題名都改為「LOST n FOUND」，可以說是失而復得，另一層意義，香港經歷了過去兩年的動盪、疫情問題等，大家在生活上的改變，以及失去的種種，大家依然需要繼續向前行，如何在逆境自處，活好每一天的同時，都要做好自己。

她的演唱會海報有兩款設計，一款以崩壞的小明頭像，另一款金色的頭像浸在迷幻水圈裏，代表了火鳳凰，團隊為她進行了3D素描其輪廓，由於矽膠的表面光滑，能有效保留她頭部的細節和紋理，為了達到「LOST」的海報視覺效果，他們以不同的倒水泥技法測試當中的可能性，並將捏模的技法加入其中，特意把水泥表面弄碎，製作出充滿歲月侵蝕的質感。試過6、7款的「大肆破壞」後，才得出海報中的水泥頭像。至於「FOUND」的迷幻水圈，是以浮水染作為製作基礎，做出幻彩圖案，然後再將加入金色頭像造出色彩繽紛的構圖，與黑白灰的泥漿畫面形成了強烈對比，相映成趣。

她的演唱會由3場加至4場，她表示最好回饋方式，就是做場好騷給大家睇，歌迷的支持和掌聲對她好重要，她希望入場的觀眾屆時可以放下生活上的種種壓力、煩惱，好好享受一個演出。