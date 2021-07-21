【特約報道】食極唔飽，好多人覺得因為心癮口痕所致，其實胃火熱都會令你變成大胃王。

中醫「六淫」，即風、寒、暑、濕、燥、火六種邪氣，胃火的火就是其一。胃火旺即中醫所謂「胃熱滯脾」，胃部長時間猶如火爐，燒灼能力太大，需不斷進食，吃完不久又覺肚餓，每樣都吃，想唔肥都難。胃火更會延伸至「足陽明胃經」，中醫認為牙齦、口腔或嘴唇部分代表胃，胃火旺則導致口臭、牙齦紅腫、刷牙容易流血，還有胃部灼熱疼痛、胃酸、腹脹、口渴、口苦、便秘等症狀，脾臟運化功能亦會減弱。

胃火旺，與飲食偏濕熱、量多食滯有關。香港人經常打邊爐、燒烤、韓燒，吃太多辛辣肥膩的食物，吃太多溫補的羊肉、鹿肉，又或是常吃一些用火或強大熱力直接製作的食物，如即食麵、餅乾、薄餅、蛋撻等，都會造成胃火旺。另外，大量飲酒也會導致肝膽脾胃失調，阻滯肝膽疏泄，產生痰濕及胃火。在炎夏時，胃火更旺盛。

此類人士應遵循「清熱、消滯」的飲食原則。應多吃降火氣、清胃熱的時令瓜果，如豆腐、青瓜、苦瓜、綠豆等，豆腐清瀉胃火、生津止渴；綠豆清熱解毒、止渴健胃。每餐要保持清淡和七分飽，少肉多菜，少吃熱性和油膩食物，否則會加重積滯。每天要多喝水，有助營養吸收和運送。若嫌清水沒味道，可喝鮮榨蔬果汁，或用蓮子芯煲水飲用。《本草綱目》記載蓮子芯：「苦，寒，無毒。」有清心火、養陰生津、寧心安神等功效。將水煮滾，加入蓮子芯，滾約五分鐘即成。

閒時也可多按壓內庭穴，此穴位於在腳背上第二、第三趾之間，腳趾縫處的陷凹處。每次按約五分鐘，能瀉胃火、助消化。想減肥的話，多按此穴也有助降低食欲。

胃火減輕，不再肥妹鬼上身，食極唔飽，連同胃火引起的口臭、口渴、便秘等症狀亦能解決。不過要注意，每個人不會有一個特定的體質，體質會隨着成長、生活習慣、工作壓力、氣候不斷改變，如有時陰虛火旺，有時濕氣較重，亦會氣滯血淤。最好是由專業中醫師辨識個人體質，對症下食療，才能有效調整狀態，促進健康。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。