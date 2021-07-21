孖陳敏之大講有味笑話　伍詠薇寧願揀「波大無腦」

藝人陳敏之正式開設個人社交頻道，首集更請來認識了19年的「家姐」伍詠薇擔任嘉賓，二人大談當年初相識經過，期間，向來說話大膽的伍姑娘更大爆「細佬」陳山聰大J。二人Chit Chat時，敏之大爆伍姑娘怪癖，指她平時不會過海、不出街，伍姑娘笑謂：「除非有錢搵，如果唔係我都唔會過海。」

之後兩姊妹齊齊玩遊戲，敏之問對方要「靚仔」還是要「大J」，伍姑娘即謂：「我要大J！」敏之即怕怕說：「我好驚咁大囉！好痛呀大佬！」伍姑娘笑指如果遇細J到時，敏之只會扮叫，她謂：「細J！乜嘢時咪扮叫囉！你扮叫囉！我感應到你係扮叫，除咗你老公之外，咁咪穿插空氣咁！」之後敏之又叫她於「波大無腦」及「平胸有腦」之間作選擇，，伍姑娘唔使諗就話:「波大無腦！因為我未享受過嘛！（你依家都大呀！OK呀！）我年紀大咗嘛！變咗木瓜胸，好在我肚臍生得低咋！」

二人又回憶相識於2002年台慶綵排中，伍姑娘指敏之當時着住淺藍色衫，戴着太陽眼鏡，她謂：「我心諗！八婆，遲到！我都未遲到呀！」她又指自己於1997年拍劇時認識陳山聰，及後3人於她家搞上契儀式，伍姑娘突然忽發奇想：「點解我冇搞過陳山聰？上契前？佢話佢大㗎喎！（邊有男人話自己唔大㗎？）我信佢，佢係我細佬，我冇除過佢條褲㗎，有人唱番出嚟！嗰陣佢未結婚！」敏之狂笑謂：「吓！你連人哋啲對手都識呀？」