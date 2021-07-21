【5大優點】林奕匡靠「唱」老婆保鮮感情

歌手林奕匡（Phil）係圈中出名嘅暖男老公，就算呢排趕緊為呢個星期四、五就開騷嘅兩場演唱會練歌，都唔會冷落下個月就結婚4年嘅太太藝人李靄璣（Rikko）。日前為慶祝太太個社交網第3,000個post，佢就決定自彈自唱開個專屬個唱賀下太太，被老公攬到實嘅Rikko，冧到要公開向老公示愛：「要dedicate（傾盡所有）畀呢位一直『讓我心動的人』，雖然大家認識佢，主要都係關於音樂方面，但呢個男人博學多才、專一情深、勤奮踏實，這麼多年還是有着一夥單純嘅心及偶爾地流露可愛孩子的稚氣。」Rikko仲話自問係個非常獨立，快樂甚至遇困難時，都唔需要依賴人，不過有老公喺佢身邊，嗰種安穩，永遠能令佢好放心咁做小鳥依人，可以懷着夢想，想飛就飛。

原來佢哋兩公婆可以保存熱戀期，全因Phil最鍾意「唱」老婆，無論佢啱啱起身定整緊頭髮，都會掛住老婆喺嘴邊，Rikko話：「最搞笑就係會無意間咁用我個名字嚟唱歌，名副其實咁唱我。」咁佢哋會唔會喺嚟緊嘅演唱會度夫唱妻隨，喺台上合唱一次？Rikko就話自己偶爾都有跟老師學唱歌，因為識唱歌就即係識用聲，可以令聲線更清脆、響亮，最啱佢做司儀嘅工作，雖然老公都覺得佢唱得唔錯，但自問唔係專業歌手，但都期待有機會同老公同台合作嘅。