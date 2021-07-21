一家大細齊齊玩　本地出遊選擇多

在不能出國的一年多以來，Staycation成為了不少香港人放鬆放鬆的精神支柱。而隨着暑假的到來，家長們都已經準備好要同仔仔女女去親子Staycation共享家庭樂。不過香港的酒店選擇眾多，要看的除了是環境和設施外，更有不同的套裝可供選擇，滿足不同家庭的需求。

自選夏日滿「Fun」旅程

千篇一律的旅程可能並不完全適合所有家庭的需要，為此香港W酒店特別推出「夏日滿FUN」親子住宿套餐，套餐包含早餐、餐飲、水療消費額、特別禮品與一連串親子的活動，讓大家可以根據喜好策劃親子假期。無論你選擇中或西的菜式，還是動與靜的活動，都可以留下難忘的回憶。由即日起至2021年8月31日，預訂房間時可輸入「ZE2」推廣碼。

益知學習啟發潛能

正所謂三歲定八十，小朋友愈早發現自己的喜好就可以愈早「對症下藥」，今個暑假不妨帶家中的小朋友去由香港麗思卡爾頓酒店於7月起推出的「麗思兒童夏日探索之旅」啦！5至9歲入住的小朋友可以參加酒店提供的工作坊，邀請了酒店資深的紳士淑女及專業人士，教導不同專業知識及實踐機會，啟發小朋友的潛能。工作坊會設有特定主題，包括飛機師、航空服務員、獸醫、工程師、管家、小廚師及餐桌禮儀師等等。3至6歲以下的小朋友在入住期間更可免費使用Wise-Kids遊戲室一節。

親親大自然探索南丫之美

親身接觸大自然是小朋友探索世界最好的導師，今個暑假，城木酒店將於8月1日及8月8日推出《夏日南丫親子生態遊》及《南丫植物硏究所及環保袋工作坊》住宿假期，令小朋友和大人可以共同探索及學習南丫島的豐富自然生態知識。即使錯過了這兩次的旅程，亦有由即日起至2021年8月31日推出的《南丫環島自悠行》住宿假期可供選擇。

環保玩樂新歷險

想要小朋友開心學習，最好當然是寓學習於娛樂啦！香港瑰麗酒店以「A Sense of Place®」的設計理念，不但與創意體驗專家Lore合作升級全新Rosewood Explorers Club兒童遊戲室，提供5間具教育意義的趣味遊戲室包括Curious Jungle、Big Sky、Deep Blue、Mad Space和Play Lab外，更與星級導師舉辦兒童夏令營透過充滿樂趣的親身體驗，讓5至10歲的小朋友探索奇妙的自然世界，認識愛護環境的重要性，以及培養對大自然的興趣 。

多采多姿環球體驗

玩樂到無極限，可以想像到一個Staycation帶來34款主題體驗、180個工作坊之選呢？尖沙咀型格設計酒店The Mira Hong Kong由即日起至8月29日就推出Summer World Tour炫遊世界住宿體驗，讓大小朋友炫遊19個國家、專享34款主題體驗、180個工作坊，包括「早晨！起動」盈動身心活動、由酒店烹飪團隊匠心打造的「國際味力工作坊」、尋藝互動體驗等。更與香港捉伊人總會於8月15日及8月22日將酒店頂層的宴會廳化身成香港首個以CHASE TAG捉伊人為主題場地，讓好動一族投入至潮玩意。此外，酒店更將17樓全層打造成「環球樂園Mira Wanderland」為主題的嶄新玩樂國度，包括全新推出的神秘博物館主題密室逃脫、一級方程式賽車虛擬賽道、恐龍主題或滿載少女心的Sweet Spot型格照相室等。

回鄉品味東瀛盛宴

想感受一下日本「家鄉」滋味，就不要錯過帝都酒店由即日起至8月31日推出的「『饗悅東瀛』住宿之旅」──YAMA晚市御膳。走入山巒環繞的酒店並細嘗全新摩登和食居酒屋YAMA所精心炮製的東瀛料理，瀛遊香港。御膳食材均由日本直送，前菜有季節野菜及生蠔、中吞拿魚腩拼油金魚刺身及吞拿魚牛油果人他配最中餅。不能錯過的是餐廳少有地自設炭爐，明火炭烤炮製多款爐端燒，套餐就有雞肉長葱、自家製免治雞肉及牛柳，陣陣炭香撲鼻。主菜則有炸北海道鮮蟹肉餅、海膽茶碗蒸蛋、「山」吉列和牛三文治及野菜冷蕎麥麵，還有海生草蜆味噌湯及南瓜椰子奶糯米糍。Package價已包高級客房住宿一晚、兩位用YAMA晚市御膳及2+2 Café免費享用自助早餐2位，性價比相當高。