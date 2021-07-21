【醜女大翻生】韓妹整容縮下巴　激似岑麗香Mix沈月

ViuTV早前嘅選美節目《造美人》引起唔少熱話，其實喺出名整容技術高超嘅韓國，一早已經有個「醜女大翻生」嘅整容節目，一班素人攞正牌整容，而當中被稱為最成功嘅參加者整容後更變成有「香香公主」之稱嘅岑麗香添！

1993年出世嘅許譽恩天生下顎向前突出，除咗無法正常咀嚼食物，長年更受消化不良困擾，更因此受到欺凌，令佢非常自卑，甚至想過自殺，而節目組就為佢免費提供整容手術，佢嘅面容180度大改變，下巴足足縮短23cm，似足翻版岑麗香，睇睇吓仲似一代女神邱淑貞大女沈月，震撼程度仲一度上埋新聞！

成功脫胎換骨後，佢充滿自信，終於敢露出笑容，而且事業愛情兩得意，唔只有自家網店，仲做埋購物網站模特兒、出演電視劇，又做埋KOL，拍片教化妝、分享美食，社交網追蹤人數高達1.2萬，佢不時大晒同男友嘅Sweet爆合照，真係唔敢想像原來佢有個咁嘅過去！不過唔好以為佢人生再冇牽掛一切順利，因為佢有個患大腦麻痹症嘅細佬，雖然男友表示會同佢共同照顧，但許譽恩亦感到好抱歉，網民都紛紛送上祝福，為佢哋打氣呀！

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