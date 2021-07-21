家傳之寶原來係件Tee　林心如為咗佢怒炒助理！

台灣女星林心如自從結婚生女後，已減少幕前演出，近年主動出席珠寶品牌活動，一嚟可以袋出場費，二嚟又可以揀佢最愛嘅珠寶首飾，可謂一舉兩得。有傳佢已收藏咗成億珠寶，不過有傳佢嘅家傳之寶，唔係鑽石鏈之類嘅貴重嘢，而係一件唔可以洗嘅衫，仲有傳佢為依件衫怒炒咗一位助理，到底呢件衫有乜咁巴閉呢？

話說佢一向請專業嘅家務助理嚟打掃屋企，有日助理打開佢衣櫃，見到有件tee污糟咗，就好盡責咁自動波幫佢拎去洗，仲洗得一乾二淨，點知心如打開衣櫃發現件衫唔見咗，就問助理：「那件衣服呢？你該不會拿去洗了吧？」助理立即去攞番嗰件乾淨衫畀佢，仲心諗一定被讚洗得白淨時，心如就好似撻着咗，喪鬧個助理：「這件衣服不能洗，你知道這件衣服有錢也是買不到的！」助理就答佢話：「如果洗壞了，那就用我的工資來扣吧，不行的話，就用我一年的工資。」心如聽完仲嬲話：「你知道這件Tee多少錢嗎？你賠得起嗎？」最後聽聞助理被炒魷。

原來嗰件心如口中嘅「有錢也是買不到的」Tee，其實係佢偶像木村拓哉嘅簽名衫，助理竟然當佢偶像嘅親筆簽名係「污糟嘢」咁洗咗去，的確係好似世界末日咁難受，因為佢追星多年，千辛萬苦先攞到簽名，仲曾經當件衫係家傳之寶咁收埋，依家化成烏有又難怪佢嬲到想劈友！