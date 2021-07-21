【史丹福媽咪】陳美齡加強小童腦力必勝法！

集歌手、演員、作家、小說家、大學教授於一身的「超級媽咪」陳美齡，最大成就莫過於3個兒子均是美國史丹福大學畢業，究竟她有甚麼育兒秘訣？獲名牌大學取錄難道有方程式？立即去片《行媽咇》話你知。

主持人方太（俞詠文）笑言今集主題是「如何送我個女入史丹福」，陳美齡表示史丹福大學的取錄要求有一定的模式，就是不一定要成績最高，也不是老師最喜歡，而是挑選獲一無二、突出、特別，面向未來的小朋友。她指只要小朋友對某一種東西特別熱衷及沉迷，她舉例只要小朋友喜歡喝茶，對喝茶有學問和興趣，相當熱心和研究，甚至比大部分人更會喝茶，簡單來說就是成了某方面的專家，就有機會被取錄。

陳美齡3個兒子之所以會選擇史丹福大學，並非其他名牌大學，事緣她在史丹福大學攻讀博士學位時，當時大兒子亦有一起陪伴，及後大兒子覺得那裏很美、天氣又很好，而麻省理工學院和哈佛大學的天氣太冷且灰沉，令人容易心情憂鬱。再加上史丹福大學的教學方針是各行各路，毋須與別人競爭，因此成了兒子們的首選。

要一個小朋友將來的路更容易行，除了着重學習黃金期，陳美齡指成長黃金期更為重要，而這個黃金期分別是0~12個月、12個月~3歲、3歲至8歲，小朋友需要強化腦的實力，提到知識她指：「識是可以尋找，智方面是媽咪可以培養，令他智能提高。」具體來說就是給予小朋友多點刺激，當小朋友有新的體驗，會激發到腦細胞的神經突觸（Synapse），盡量每天做不同的事，訓練他的腦袋變得充實，到8歲至14歲的興趣與擅長就會定形。