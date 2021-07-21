繼續賣慘！鄭爽美國靠自來水維生　M巾廁紙慳住使

內地女星鄭爽早前因捲入「代孕棄養」及逃稅風波成為「范冰冰第二」，搞到事業一鋪清袋，一直潛水嘅佢前晚（19號）突然發千字道歉，點知被前度張恒反擊寸佢「比起演員，你更適合當編劇」。蒲頭耍冧有條路，鄭爽索性繼續向網民賣慘功，今日凌晨（21號）佢又喺社交網發長文，自爆目前身在美國要靠自來水維生，又掀起網民熱論。

文中除再次強調冇棄養，指自己喺美國遵守法律，又話無法承擔電視劇劇方大額賠償要求，並坦言目前無法工作、零收入，全家人嘅帳戶被封鎖，只能依靠朋友：「在美國我的基本生活都成問題，我每日喝自來水維生，一共有5件T恤、2條牛仔褲，從沒點過外賣，看小孩子打Uber，生活全靠朋友支撐，擦買給小朋友的護臀霜，連大姨媽的衞生巾都需要保持節儉，衞生紙更是節約着用。」

對於網民爭議，佢希望大家唔好被金錢買來嘅水軍覆蓋真相，仲激動爆粗：「我他媽的是個人，有自己的喜怒哀樂，看到不乾淨的東西我罵幾句怎麼就觸犯道德底線了？你們看到的聽到的是事實嗎？要我拿出證據，我交給誰？請求您不要再帶着有色眼鏡看我，看看這幾個月來發生的一切，我說甚麼了嗎？」佢仲話自己可以承擔錯誤，但唔係造謠與怨恨，更強調自己對孩子嘅愛勝過一切：「我會繼續把精力放入在孩子與育兒課程，其餘我不再做出回應。」

不過，因為內地河南鄭州暴雨災情嚴重，鄭爽刪掉長文，之後不斷轉載災情嘅Post表示：「自己的事再說，關注災情要緊，需要幫忙，時差關係我是中午時間在線。」