10年單親路唔容易！羅霖終於捱到兩個仔大學畢業

美魔女羅霖自從與前夫劉坤銘離婚後，成為單親媽媽獨力照顧3名兒子Nathan、Jordan及Jonathan，羅霖為咗3個仔，不得不復出娛樂圈工作，搵錢供書教學，今日（21日）羅霖就開心報喜話二仔Nathan大學畢業，仲上載咗三代同堂嘅合照，不過未見二仔同混血新抱仔，可能兩人留喺美國未能團聚，不過當正新抱係女嘅羅霖就將新抱仔嘅畢業單人照上載埋一齊，當正對方係一家人，果然係好奶奶！

羅霖寫道：「盼望了好幾年，終於等到去年Jordan大學畢業，今年Nathan大學畢業，感恩！可惜學校都因為疫情的關係沒有舉行畢業典禮，這十年單親媽媽的路一點都不容易，難關過了一重又一重，流了不少眼淚和汗水；未來仍然充滿挑戰，希望媽媽、我和三個兒子仍然可以堅持挺過去。盼望了好幾年，終於等到去年Jordan大學畢業，今年Nathan大學畢業，感恩！可惜學校都因為疫情的關係沒有舉行畢業典禮，這十年單親媽媽的路一點都不容易，難關過了一重又一重，流了不少眼淚和汗水；未來仍然充滿挑戰，希望媽媽、我和三個兒子仍然可以堅持挺過去。