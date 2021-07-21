【簡潔生活學】收納個案：父母移民　新婚居所

每一個收納個案都有不同故事，今次故事主人翁是一對新婚夫婦和兩隻小貓。單位原是一家四口父母和兩姊弟，連同工人姐姐生活了十幾年的舊房子，六百呎兩房兩廳單位，弟弟是個案委託人，小時候一直居於此，長大後，家庭人囗改變，父母移民遷出，姊姊婚後亦搬走，單位便成為弟弟新婚和兩隻小貓的新居。

弟弟希望重新整理家居，為他和太太及兩隻小貓迎來新生活，人口雖然減少了，理應有更大空間可使用，但問題在於家人留下海量物品未有帶走，他不知如何處理及收納。

相信大家也會遇上難題是，長輩留下大量充滿歷史價值的文物，又或者已經十年沒有使用但未壞掉的物品，更加恐怖是根本已經壞了而不捨棄的物品。假若老人家仍然同住，可能需花多點時間溝通才能令收納進行順利，但今次個案，反而來得輕易，因為老人家已經移民，所以沒有太多掣肘和限制，遇到有一些物品難以決定取捨，可以利用視像或電子通訊傳送圖片，詢問一下是否要留下或寄回給他們。

兩位長輩遺留下來物件也不少，例如數年前的請柬，旅行時的紀念品，書本大概有1,000多本，舊電器，例如熨斗有三個，風筒也有三個，多士爐也有兩個，吸塵機同款的也有兩個；當然舊衣服也有一大堆，而且還有一些過期食物，膠袋細看也有一百多個。

進行收納前先詢問弟弟，請柬是一些很重要的親朋戚友喜慶日子嗎？如果真的是有紀念價值，相信一年都不會拿出來看一次吧，拍個照片儲存在電腦，隨時也可以回味。至於家電方面，相信基本家庭只需要一個熨斗，其餘兩個經檢查後發現已壞掉，當然不用留低；風筒三個也沒有壞，但是細問之下原來各有用途，一個是女戶主用的，另一個是給貓貓洗澡後用的，剩餘一個是用積分換來的，那我們建議將這個放在平台放售；過期食物當然要棄掉，亦告訴戶主，家裏不用積存太多食物，以免容易過期，也不可能捐贈，不要造成浪費；另外現有的膠袋，首先教導戶主將膠袋摺疊的方法，盡量令儲存空間減少，更提議日後多用環保袋。此外，亦提醒戶主，衣物如果一年也沒有穿着，必須要考慮寄賣或者轉送他人。至於已經結婚遷出的姊姊，基本上留低的物件不是太多，但仍然有很多衣服和手袋留在娘家，幸好，當日姊姊也回來一起幫助收拾，3人更一起學習適合自己的收納方法。

最後，就是兩隻貓貓的日用品等，由於預先詢問戶主每日生活習慣，為他們設計好物品擺放的位置，特別預留一角落用來放貓貓的日用品。希望經過重新執拾及學懂收納方法，能令戶主夫婦及貓貓的新生活更輕鬆愉快。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

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