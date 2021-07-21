備戰造星！唱K神器練出好聲音

《全民造星》捧紅Mirror、Error兩隊人氣男團，不但令廣東歌番Hit，連歌唱比賽也重新受到注目；想突圍而出自然要練好歌喉，在卡拉OK店所剩無幾下，一系列「唱K神器」變得有價有市！新抵港的Pure Acoustics Sing Bar卡拉OK盒子大細卻有20W RMS輸出，跟機仲有兩支無線咪方便對唱，無論練歌定Busking都大派用場！

對唱無干擾

Sing Bar採用長條形盒子設計，體積僅有250x95x60mm，重1.3kg，單手就拎得起，放入背囊就可周圍去。機身小小總功率卻達20W RMS，最大輸出更有100W，並內置兩組喇叭及低音反射孔。實測聲音響亮澎湃，立體聲亦具環迴感。跟機配有2支高保真UHF超動態無線咪，唔怕爭咪，而且開機即自動配對，最大聲未見拆，靠近也沒有干擾，用戶更可透過遙控器獨立調校回音及音量，合唱一流！此機支援BT 5.0、A2DP、ACRCP藍牙規範，可從任何智能手機、平板或支援藍牙的設備無線傳輸音樂，亦提供USB、Line-in及Line-out介面，方便接駁其他訊源或大功率喇叭。此機另一賣點是內置USB媒體播放器，可直接播放MP3歌曲，美中不足是缺乏錄音功能，唱完無得聽番！電量方面，內置4,000mAh鋰電池足夠5小時無線播放，惟經USB-C介面要2至3小時才能充滿，使用前要預留時間叉電了！

聲級之選

追求音色的話，Pure Acoustics同期仲有款EdgeWater藍牙Hi-Fi組合，內置兩個1吋高音單元及兩個4吋低音單元，總功率50W RMS，最大100W，駁到一支6.3mm有線咪，唱歌時仲可經音量、低音和高音轉鈕微調輸出。它提供藍牙連接、FM收音機功能，機面特設一個5V1A充電器端口，可為智能手機或平板快速充電，內置4,400mAH電池則夠唱10小時。

隨處Busking

JBL PartyBox 310是一款可攜式藍牙派對喇叭，頂部及底部分別設有伸縮把手及滑輪，實行拖到邊唱到邊！它對應兩個隨插即用的麥克風或樂器輸入，可設定Gain增益大小，既可唱歌又可彈奏音樂；內置卡拉OK模式更能調節高低音及回音效果，亦有多個DJ音效供自行設定，加上動感燈光、18小時續航力及240W總功率，聲音必定能響遍全場。

唱K貓頭鷹

SDRD SD-306Plus又稱為貓頭鷹卡拉OK音響組合，提供6種聲場效果及兩支自帶混音效果的無線咪，具備K歌模式、一鍵消人聲、EQ音場控制等功能，若然經AV轉3.5mm線連接電視仲可把屋企變成真正K房！功率達10Wx2，充電2小時可連續播放3至4小時。