明星運動會︱女籃激戰！戴祖儀陳曉華原來係力量型

《明星運動會》最終回將於今晚（21日）8時30分翡翠台播映，之前多個賽事都戰爭激烈，女子籃球決賽由藍隊內鬥，分成兩組爭奪金牌，兩隊賽前皆表示友誼第一，冀可獲雙冠軍，但最終都有分到高下，藍1隊由曾參加美國多個籃球大賽的劉穎鏇領軍，藍2隊則有同是籃球校隊成員的戴祖儀及陳曉華，兩隊實力不相伯仲。最後，藍2隊發揮穩定，以4：0差距勝出，榮獲金牌！場外觀戰的徐文浩笑稱兩隊的隊員均是「力量型選手」，於比賽時不時咆哮，十分可怕。

成功晉級男子蝶泳決賽的有鄭世豪、司徒暉、葉家泓、張彥博及招浩明，葉家泓以32秒24輕鬆完成賽事，順利奪金，司徒暉及張彥博則分別贏得銀牌及銅牌。賽後葉家泓表示：「最後的成績比起賽前預測的35秒快，對於決賽的表現十分滿意。」崔錦棠及何泳芍分別奪得男、女子背泳金牌，崔錦棠謙虛道：「今次因為其他強勁對手都沒有報名背泳，故能幸運奪冠。」

此外，男子足球幾場初賽亦相當精彩，紅隊蕭正楠開賽後5分鐘內射入首球，令隊員大感振奮，完場時以2：0擊敗綠隊。其後紅隊再出戰藍隊，該場球賽被喻為「冠軍前哨戰」；紅隊因連賽兩場，隊員有點體能透支，未能追上藍隊的進攻，加上藍隊有徐榮、黃庭鋒、馬貫東、許俊豪等實力強勁的成員，最後藍隊以5：1大勝紅隊。蕭正楠賽後表示：「藍隊實力太強勁，紅隊比對戰綠隊時已經踢得更為出色，十分滿意大家的表現。」今晚最後一場關鍵性球賽綠隊對戰藍隊，賽果將會直接影響足球金、銀、銅結果。