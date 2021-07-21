組團撼MIRROR？炎明熹勁謙虛：佢哋係前輩要學習

「星夢」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）剛完成比賽，今午（21日）首獲品牌力邀到中環出席活動。3人異口同聲表示不清楚活動酬勞，談到有傳有唱片公司有意讓她們組成女團發展，Chantel謂：「 唔清楚，依家忙緊追番啲功課，同埋8月嘅演唱會。」Yumi則謂：「其實我哋全部人都未清楚，順其自然啦。」

問到會偏向「單飛」或組團？Gigi說：「兩樣嘢各有各經驗，組團一齊會開心啲，但單飛就學到另一啲嘢。（話用你哋嚟撼MIRROR。）佢哋係前輩，要跟佢哋學習，冇話對撼嘅。」至於無綫有意開拍青春劇，讓15位學員參演，她們同樣表示未知詳情。Chantel則覺得唱歌與拍劇其實可雙線發展：「我哋咁細個，但唱歌要有感情，如果拍劇攞到啲經驗，相信會有幫助。」

談到如今正式出道，可擔心影響學業，Yumi坦言剛參加比賽時的確有所影響，但慢慢開始適應，目前學業成績尚可。Gigi則表示自己成績一向麻麻，反而參賽後覺得要勤力趕上其他同學，成績反而有進步。暑假過後Yumi及Chantel將升讀中四，異口同聲希望修讀商科。升中五的Gigi則不認為自己重返校園會變成風頭躉：「唔覺得參加咗比賽好犀利，喺學校要尊重學生嘅身份。（同學恭喜你？）同我好好嗰幾個，有問需唔需要出嚟食飯慶祝。（計劃緊返內地探父母？）真係要睇公司安排。」

至於姚父買二千萬豪宅，Chantel坦言：「只係爸爸嘅投資，其他嘢我唔係咁清楚。（佢送樓畀你？）冇，我名下亦冇物業。」