港姐2021︱佳麗水着見人　關楓馨有紋身！

《2021香港小姐競選》24位候選佳麗今日（21日）穿着大會安排的泳裝見傳媒，當中有4名佳麗已淘汰，包括朱綽盈、賴彥妤、馬祖雁、趙美倫。

今次是她們首次於公開活動中穿着泳裝示人，當中不少樣靚身材正的佳麗，當中包括身高166cm、體重48kg的陳聖瑜（Yveete）及身高167cm、體重48.5kg的梁凱晴（Carina）。而星二代關禮傑的女兒關楓馨右肋有紋身，雖然她用厚粉遮着，但仍若隱若現，而「豪放版方媛」陳聖瑜右腹更驚現神秘瘀痕！今屆上圍較有睇頭的是陳懿德、馬嘉希、邵初、余曉蕙及余詠童。

關楓馨受訪時坦言臨時才知道要穿泳裝，所以很緊張，沒有甚麼準備。雖然她樣貌甜美，但下盤肌肉略嫌鬆馳，她表示：「自己都唔滿意下圍。（咁自己有乜優勝之處？）性格、口才同價值觀。」說到紋身時，起初她支吾以對，之後才大方承認，她說：「紋咗好耐，好細個已經紋咗，其實個紋身冇乜意思，亦冇諗過洗咗個紋身。」說到過往很少三甲出現有紋身情況，問到會否怕有影響？她說：「冇諗咁遠，呢個紋身都係我身體一部分，如果因為咁而冇獎都要接受，總之參賽就要做到最好啦！」