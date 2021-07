組合MIRROR人氣王Anson Lo(盧瀚霆)演活「HeHe」角色爆紅,令其現實的性傾向備受關注,近日他被翻出昔日激吻男舞蹈員Ka Lok的照片,並原來早在2016年入行前已接受訪問公開「出櫃」,直認與Ka Lok的情侶關係,勇於承認同性戀身份。

「出櫃」一事被翻出後,大批「神徒」紛紛力撐偶像,指喜歡Anson Lo全因他演藝事業的努力,並不會介懷其性向:「只要教主開心,其他一切都不重要」、「唔會介意Anson Lo鍾意咩人,欣賞佢嘅人係畀佢舞台上嘅台風吸引」、「唔好因為私人事而抹煞一個藝人嘅努力」、「Anson Lo鍾意咩人我都係咁撐佢!」

而Anson Lo亦未有受事件影響,他於社交網發文,為今日(21日)DSE考生放榜打氣:「各位DSE考生奸爸爺,All the best to you all!」