陳凱詠登上紐約時代廣告板：開心好似發夢！

環球歌手陳凱詠（Jace）第一張專輯《Processing》直達白金唱片銷量，更重要的是在紐約街頭大銀幕發現她的蹤影，衝向國際！美國時間7月20日起，在位於紐約曼哈頓區的時代廣場（Times Square）上的巨型LED屏幕，出現整座建築物高的Jace照片，以霸氣姿態吸引全球目光外，更登上Spotify為慶祝國際婦女節的全新企劃「EQUAL Global Music Program」，邀請Jace擔任7月的香港代表，跟全球34位來自不同地區的女歌手共同傳遞女性音樂人的聲音。

簡直難以置信

她得知消息後，簡直難以置信，「喺咪真？好開心好似發夢咁！完全冇諗過自己可以出現喺紐約街頭嘅螢幕上，其實以前自己讀書嘅時候去過美國Exchange，當時仲同表哥特登飛去紐約倒數，對我嚟講印象特別深刻。估唔到當年呢個咁特別嘅場景，依家自己可以係呢度出現！」

衝破白金唱片

此外，Jace首張專輯《Processing》繼推出當日達到金唱片銷量後，現已衝破白金唱片銷量，加上主打新歌《I Wish》榮登三榜冠軍歌，她好開心其音樂能令大家放鬆心情，而其公司決定在8月20日舉行一場Jace的個人音樂會如她所願。