簡慕華嗌一齊拍《大叔的愛》　Alina想拗正田田

藝人簡慕華（Rachel）與MIRROR成員Stanley（邱士縉）在ViuTV劇《大叔的愛》飾演一對大受歡迎，被封為最無違和感的姊弟戀。今日（21日）她偕Stanley現實中正印女友Alina（李炘頤）出席「譚仔雲南米線」活動。

Rachel憑《大》人氣急升，除出席活動次數變多外，又拍廣告，笑言未有計算收入有多少。Rachel透露經常被途人當街大叫劇中名字「Francesca」，令她感到高興，她又希望Alina可加入拍《大》延續版。Alina亦興奮問到是否開電影版，笑言：「好想加入，想拗直田田，滿足女士嘅渴求。」Rachel大讚與劇組合作愉快，若再合作也不會坐地起價。

早前Alina在社交網出Post，暗示Stanley被公司推Job，她解釋是誤會一場，覺得公司對他們很好，並扯開話題指一直好想見Rachel，笑言不明白劇中Stanley向Rachel求婚為何沒有咀戲。對此，Rachel笑言：「我相信你係一個考慮嘅因素。」

提到Alina與Stanley展開同居生活，她表示大家相處得很開心，不過大家各有各忙，沒有太多時間見面，反而更掛住對方，又稱兩人都是無飯之家，故每日都叫外賣。問到是否試婚？她說：「唔係，因為我住離島，純粹為返工方面。」