中菜食府轉Menu　款式選擇多

中國八大菜系馳名中外，繁複的傳統手工菜固然多捧場客，近年又流行新派菜式，近日多間高級中菜館都推出新菜單，當中包括傳統美饌，又有時令食材入饌的新菜式，滿足不同人士的胃口。

本地有機瓜菜

夏天的瓜果水分飽滿，本地農場在這個時候瓜果大豐收，香港JW萬豪酒店的星級中菜廳萬豪金殿中菜於現時至8月31日，以多款本地有機食材入饌，供應多款時令瓜菜。選用種植21日收割的西洋菜苗炮製出魚湯素千層水耕西洋菜苗，湯鮮菜嫩。本地沖繩苦瓜豉味炒牛柳選用本地牛柳加豉汁烹煮，開胃爽口。其他還有金柱銀杏米湯浸本地涼瓜皮、升級版的帝皇玉甫和夜香花蝦球炒本地雞蛋等，讓大家品味本地瓜菜的美味。

順德經典菜

「食在廣東，廚出鳳城」這包說話，相信很多港人都聽過，由現時至9月30日，翠亨邨推出「尋味順德」餐牌，單點菜式包括有順德拆魚雲羹、鳳城四杯雞、銅盤錫紙焗走地雞、雞蛋焗魚腸、瓦罉焗魚鰾及大良炒鮮奶等。除此之外，餐廳亦推出6道菜的順德經典二人套餐，當中有砂窩煎焗魚嘴、大良雙皮奶等5款順德菜，若於指定網站預訂二人套餐，可享免加一和茗菜收費。

「潮」食農家菜

夏天放暑假，一家大細經常去農莊玩，除了各項活動，還有簡單美味的農家菜。想吃農家菜都不一定要在田野間，尖沙咀滿樂潮州由現時至8月31日推出夏日農家菜單，集團行政總廚許美德師傅利用本地食材，結合傳統、港式和南洋風味來設計菜式。菜單包括開胃的檸檬燉鴨湯、特色海鮮冬瓜盅、瑤柱扒冬瓜排、生熟地冬瓜煮蟹、金不換檸檬蒸烏魚、潮州老香櫞燜骨、伴水芹香炒田園蔬和欖菜馬蹄炒涼瓜等，最後來一口鮮百合和蓮子等烹煮的夏日清甜湯，消暑去膩。

京式素菜

近年流行植物肉，很多肉類菜式都以植物肉來代替，除了重新創作，經典菜式都可以煮出「素」味。近日北京樓選用植物肉入饌，推出「肉吧！之不可能系列」，重新演繹8款京菜，包括西湖植物牛肉羹、南燒植物牛肉小丸子、菠蘿糖醋植物牛肉、松子物牛肉配叉子燒餅、金陵脆皮植物肉、香煎植物牛肉鍋貼、家常韭菜植物牛肉卷和植物牛肉爆炒四季豆，讓素食的客人，都可以品嘗到傳統京菜風味。

抵食冬瓜盅套餐

夏天多瓜果菜，其中足料的冬瓜盅更可以和朋友開心Share，平常一個巨型冬瓜盅價錢都唔平，若然再加米飯或小菜，用餐成本可能較高。中環的蛇王芬在這個夏天推出晚市海鮮冬瓜盅配荷葉飯套餐，當中包括讓2至3人享用的足料冬瓜盅，米飯可選揀鴨汁章魚雞粒荷葉飯或大蝦蒜香荷葉籠仔飯，3至4人開心Share的話，都只不過是港幣百多元。若然不夠喉的話，也可以加指定價錢配不同的家常小菜，讓肚皮滿載而歸。

大廚家鄉菜

每個地方都有自己獨特的食材、醬料和菜式，大廚對自己家鄉的菜式，處理起來更是得心應手。尖沙咀凱悅酒店高級中菜廳凱悅矗主廚黃皓勤師傅祖籍潮州，由現時至8月31日，他會用當地食材和醬料如普寧豆醬、魚露等炮製一系列的菜式，包括水瓜蠔仔煮魚肚、蝦乾春菜豆醬雞球煲、欖角梅膏骨和糖醋煎麵等，另外以烏頭魚條、萵筍絲、蟲草花、潮州普寧豆醬及花生碎炮製的豆醬蟲草花撈凍魚飯，別有一番風味，最後來個冰綠豆清丸，完滿作結。