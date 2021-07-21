余潔滢否認係天團嫂　Luxi趕搵銀唔趕結婚

近日《全民造星IV》正在招募，出名潮的譚仔亦秘密打造以女團為概念的「譚仔MIX GIRLS」拍廣告，其中三位成員有藝人「Dee姐」陳海寧和MIRROR兩位「阿嫂」，分別是Stanley（邱士縉）女友Alina（李炘頤）和隊長Lokman（楊樂文）舞蹈員女友Luxi（甄吳露茜），今日（21日）她們齊齊出席「譚仔雲南米線」活動，同場還有曾與MIRROR成員Tiger（邱傲然）傳緋聞的余潔滢（Zoe）。

原來Zoe和Luxi私下十分老友，Zoe否認是天團嫂系列之一，Luxi講笑歡迎任何人加入天團嫂。第一次以天團嫂身份出席活動的Luxi，自言不介意此身份，平日有粉絲與男友合照，她會主動閃開，亦試過替粉絲揸相機影。問到會否與Lokman情侶檔合作拍劇或做節目？她說：「唔抗拒，有錢大家搵。（搵錢趕結婚？）唔趕嘅，趕住搵錢，唔趕結婚。」Zoe亦不介意與Tiger合作，認為有錢大家搵。早前參加《造星IV》面試的Zoe，透露至今仍未有消息。

問到與監製花姐熟落是否有着數？她說：「花姐都話唔係熟就得，評判畀我評語幾好嘅，但覺得自己緊張唱歌同跳舞有少少失準，本身搵Luxi幫我排舞，佢跳舞好犀利，但最尾揀咗跳男仔有型啲嘅舞，就搵咗方方（方芷欣）幫我排。」

另外，ERROR成員193（郭嘉駿）的緋聞女友Dee姐（陳海寧）穿着黃色吊帶裙現身，因裙身較重致膠紙移位，幸得同場的姊妹們幫手整理。對於被指貌似ERROR另一成員阿Dee（何啟華），她說：「一開始聽到我係好震驚嘅，因為識佢好多年，自己諗會唔會嫁唔出呢？如果你老婆畀人話似男人，你都會疑惑㗎嘛！後尾都接受呢件事，啲人覺得我哋一模一樣，所以我決定咗喇！以後邊個話阿Dee樣衰即係同我過唔去，邊個話佢靚仔即係話我靚。」她覺得阿Dee有內在美，但不評193是否有外在美，自己的擇偶條件不會特別揀靚仔。

她又否認是天團嫂之一，笑言自己極其量只是阿Dee的家屬：「我係妹，姑媽......乜都得，但唔可以係老婆或女朋友。」近日頻頻出席活動，問到是否豬籠入水？她笑言戶口沒有多錢，但確是多了不同的工作範疇，活動之後便要趕着去拍電影，臨走前急不及待試食「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」和兩款夏日特飲「凍海鹽柚子樂」和「青檸綠豆薏米冰」。